Nesimtirea companiei E.ON troneaza la Iasi: cartierul Pacurari, in bezna de cateva ore bune

Mai multi ieseni care locuiesc in cartierul Pacurari au ramas fara curent electric de mai bine de doua ore. Compania E.ON nu a anuntat nici de aceasta data despre existenta unei avarii si timpul necesar pentru remedierea problemei. Desigur ca, astfel de cazuri nu sunt o raritate. Nu exista zi din saptamana in care E.ON sa nu intampine probleme la reteaua dezastruoasa de distributie a energiei electrice pe care o administreaza, la fel cum nu exista zi in care compania sa isi anunte in prealabil clientii cu privire la lucrarile de reparatie ce vor avea loc.



Cea mai penibila companie din Iasi isi arata adevarata fata. Sute de ieseni au stat ore bune in bezna din cauza E.ON



O situatie similara a avut loc si saptamanile trecute, insa problemele erau raspandite pe intreg municipiul. Intreruperile neanuntate de curent au avut loc in mai multe zone ale Iasului precum: Bularga, Nicolina, Gradinari, Dancu, Tudor Vladimirescu, Metalurgie, Podu de Fier, Baza 3, Mircea cel Batran si la unele blocuri din zona centrala a orasului.

Iesenii au reclamat faptul ca au stat in bezna ore bune pana cand problema sa fie rezolvata, in timp ce altii au apelat la call-center, iar singurul raspuns cu care s-au putut multumi a fost ca intreruperile de curent in unele zone ar putea dura ore bune.

E.ON intrerupe, tu platesti

De asemenea, am relatat cazul unui iesean care ne-a prezentat situatia cu care se confrunta deseori cand apar intreruperi spontane de curent, o problema frecvent intalnita in randul clientilor casnici, de la care E.ON se dezice de responsabilitate. In casa barbatului a fost intrerupt curentul de mai multe ori la un interval foarte scurt de timp, astfel incat la fiecare 5 sau 10 minute situatia era remediata, dupa care apareau iar intreruperi de energie.

Din cauza acestor fluctuatii de curent, toate electrocasnicele din casele noastre risca sa se strice, uneori iremediabil, iar compania E.ON nu devine responsabila pentru plata pagubelor.

"Dupa ce in ultima luna a cazut curentul electric de vreo doua ori, de ieri seara suntem bataia de joc a celor de la E.ON. 10 minute este curent, 5 minute nu este. Se strica tot din casa, televizor, frigider, etc. Multumim celor raspunzatori! Suntem ca Fred si Barney in epoca de piatra. Dar traim in Romania si, normal, nimeni nu e raspunzator pentru nimic", a declarat ieseanul, pe o retea de socializare.

In aceeasi situatie s-a regasit si un alt client E.ON. O ieseanca s-a aratat revoltata de faptul ca a ramas o noapte intreaga fara energie electrica. Femeia a fost nevoita sa isi repare frigiderul pe propria cheltuiala, riscand ca pe viitor sa pateasca acelasi lucru.





Inca o dovada care ne arata ca E.ON isi bate joc de ieseni! Electrocasnicele din casele noastre se strica pe propria cheltuiala, responsabilitatea lor fiind egala cu zero "In zona Alexandru am stat o noapte fara curent si se opreste mereu. Am reparat deja placa electrica la frigider. N-am cum recupera banii ca vor cartea frigiderului si nu o mai am. Asta e", a spus clienta E.ON revoltata.

Este inadmisibil cum o companie germana te umileste in propria ta tara, refuza sa dea explicatii pentru miile de intreruperi ale curentului electric si te obliga sa stai la cozi, ore in sir, doar pentru a face o sesizare, pe care oricum nu o ia nimeni in seama.

Daca si voi aveti probleme cu E.ON, dati-ne un mail pe adresa stiri•bzi.ro, in care sa denuntati abuzurile companiei germane. De asemenea, va puteti prezenta problemele si la rubrica de comentarii de pe site-ul www.bzi.ro. Vom continua sa prezentam in editiile urmatoare si alte abuzuri incredibile comise de compania E.ON!

Va prezentam mai jos lista membrilor actuali ai Consiliului de Administratie (CA) de la SC E.ON Romania SA. Acestia sunt oamenii care se imbogatesc pe spatele romanilor si care-si bat joc de clienti, cu complicitatea autoritatilor.