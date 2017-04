Nicusor Dan, despre deputatul USR acuzat de CRIMA: "Suntem constienti de..."

Nicusor Dan

Presedintele filialei USR Turda Daniel Dobos s-a autosuspendat din partid, iar Comisia de Etica va analiza daca trecutul lui respecta criteriile de integritate ale formatiunii, se arata intr-un comunicat al Uniunii Salvati Romania

„USR trateaza cu maxima seriozitate criteriile interne de aderare a membrilor, precum si drepturile lor in partid. Suntem constienti de asteptarile ridicate pe care publicul le are in ceea ce priveste USR si vom comunica decizia Comisiei de Etica in cel mai scurt timp posibil”, a declarat Nicusor Dan, presedintele USR.

„Am fost garda de corp a unui om de afaceri italian si mi-am utilizat arma din dotare in 1992. In doua randuri. Oricine utilizeaza o arma se afla sub incidenta legii. Iar legile sunt stricte. Mi-am asumat aceasta responsabilitate. O face oricare dintre oamenii care poarta o arma in viata civila. Atacurile la care a fost expus VIP-ul meu au survenit treptat, iar daca primul atac a fost cercetat fara o concluzie, al doilea a fost cercetat prin prisma primului. Concluzia a fost ca trebuia sa ma asigur ca atacatorul avea o arma. Ceea ce ar fi insemnat sa astept pana in momentul in care celalalt ar fi tras. Nu am facut-o. Am fost judecat, rejudecat si reabilitat. Concluziile se regasesc intr-un cazier curat”, a declarat Daniel Dobos despre incidentul de acum 25 de ani si urmarile acestuia.



Sursa: antena3.ro