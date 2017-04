Nicusor Dan isi ANIHILEAZA toti posibilii competitori!

Dupa ce a scapat de „pericolul” numit Dacian Ciolos, liderul USR Nicusor Dan si-ar dori o lupta cat mai lejera la Congresul din luna mai, primul din istoria partidului. Cu toate acestea, o parte dintre filialele pro-Ciolos nu sunt dispuse sa ii lase cale libera si cauta un contracandidat redutabil pentru actualul sef. Cristian Ghinea si Clotilde Armand ar fi singurii adversari cu sanse, insa Nicusor s-ar putea trezi intr-o cursa solitara, dupa scenariul Liviu Dragnea-PSD din 2015.

Fiind o personalitate cu o notorietate puternica, peste cea USR-ului in momentul de fata, USR-ul ar deveni in opinia publica un partid-remorca, partidul lui Ciolos si prin asta multe dintre atributele pe care incearca sa le consolideze vor disparea. De exemplu, distanta de PNL. Nicusor Dan, presedinte USR

Cine i-ar putea incurca planurile

Fost ministru al Fondurilor Europene in Cabinetul Ciolos, Cristian Ghinea este una dintre variantele vehiculate pentru a deveni candidat la sefia partidului. Desi nu se bucura de o foarte mare popularitate in interiorul partidului, atuul lui Ghinea ar fi apropierea fata de fostul premier. Recent, Ghinea a declarat ca isi doreste ca in USR sa vina si alte forte reformiste, inclusiv Dacian Ciolos. Deputatul USR sustine insa ca nu exista o lupta pentru putere intre el si Nicusor Dan. „La alegerile interne vom decide daca USR ramane un partid mic sau facem o Uniune adevarat care sa salveze Romania. Dacian Ciolos nu va lansa o miscare politica in viitorul imediat. La Congres se va transa modul in care va arata partidul, in sensul daca suntem un partid ierarhic cu conducere de sus sau unul cu deschidere catre altii. Locul lui Dacian Ciolos este in aceasta uniune a fortelor reformiste”, a declarat Cristian Ghinea.

Surse politice sustin ca cei peste 30 de lideri de filiale pro-Ciolos din USR s-ar putea orienta, in ultima instanta, chiar si catre frantuzoaica Clotilde Armand. Marginalizata de membrii de partid apropiati de Nicusor Dan, Clotilde ar putea sa intre in cursa politica pe de-o parte pentru a pastra locul pentru Dacian Ciolos pana cand acesta va hotari sa intre in partid, iar pe de alta parte pentru a nu risca o iminenta mazilire in cazul in care Nicusor Dan va fi reconfirmat in functie.

Proiect USR: fara penali in functii publice

Parlamentarii USR vor sa initieze un proiect de lege prin care cei care au probleme cu justitia sa nu mai poata ocupa functii publice. USR organizeaza astazi la Parlament o dezbatere publica in care se va discuta despre ce tip de infractiuni vor fi prevazute in proiectul de lege, dar si daca restrictiile privind functiile publice se vor aplica si persoanelor care se afla in faza de cercetare penala. Printre participantii la aceasta dezbatere se vor afla si reprezentanti ai celor care au protestat impotriva Ordonantei 13.