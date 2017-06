Nimeni nu-l mai baga in seama. Oare de ce?

In continuarea rubricutei de azi babele va dau de veste ca unul de prin Targ care se credea ditamai importantul a ajuns acum sa nu mai fie bagat in seama de nimeni. Babele se refera la Zarzan Timofmuc ala care acu e consalier local. Sambata a mers pe la bremarie si a asistat si el la intalnire, dar nimeni nu l-a bagat in seama. Mai mult decat atat el tot cerea atentie, dar cei din jurul lui se faceau ca ploua. Ce sa mai, vai de capul lui. Babele nu prea asculta toate vorbele, dar sunt multi care au cate ceva de spus despre el.. Poate in alte editii o sa mai discutam despre el....