Ninsoare in Romania, in luna august

Borsa zapada

A nins in noaptea de marti spre miercuri, iar stratul de zapada e de 3-4 centimetri. S-a intamplat in judetul Maramures, unde temperatura a scazut cu 30 de grade in cateva zile.

