Noi curse de pe Aeroportul din Iasi

Din aceasta luna de pevor fi inaugurate catevaaeriene noi spre destinatii interne si externe, toate acestea urmand a fi operate de compania Blue Air.Astfel, portofoliul de rute al Aeroportului International Iasi va fi completat completat cu o cursa Iasi-(din 19 iunie), Iasi- Glasgow (din 17 iunie), Iasi - Munchen, Iasi-si Iasi -(toate din 15 iunie). La acestea s-au adaugat deja zborurile Iasi - Valencia si Iasi- Torino operationale de la inceputul acestei luni. Cursa de Constanta a venit ca urmare a sezonului"Nu cautam sa fim un competitor pentru CFR. Practic, transportul cu avionul are aventajele lui. Am ales aceasta ruta datorita cererii. Multi pasageri si-au exprimat dorinta de a calatori rapid, accesibil si sigur catre litoralul Marii Negre. Credem ca este un pas esential in dezvoltarea Constantei ca destinatie turistica pentru valorifcarea potentialului de turism intern si extern", a spus Tudor Constantinescu, reprezentantul companiei