Noi discutii despre Spitalul Regional de Urgenta. Sefii Ministerului Sanatatii au fost la Iasi

La sfarsitul saptamanii trecute, laa avut loc ocare a vizat proiectul Spitalului Regional de Urgenta din zona Moara de Vant. La sedinta au participat Cristian-Vasile Grasu, secretar de stat în Ministerul Sanatatii, primarulsi viceprimariisi, deputatul, conducerea Asociatiei Zonei Metropolitane Iasi, primarii comunelor din jurul municipiului Iasi, ai Spitalului "Sfântul Spiridon", Spitalului "Dr. C. I. Parhon", Spitalului de Recuperare, Companiei de Transport Public SA, Directiei de Sanatate Publica, dar si reprezentanti ai companiilor de utilitati publice.Autoritatile iesene au aratat ca în zonase doreste, pe lânga spital, si constructia unei sali polivalente moderne, a unui campus universitar pentru studenti si a unui campus tehnologic si de cercetare."Trebuie sa avem în vedere faptul ca în zona se va naste un oras. Trebuie sa abordam acest lucru în mod responsabil si de aceea i-am invitat pe primarii din comunele învecinate. Putem profita, printr-un parteneriat largit între primarii, Ministerul Sanatatii, Zona Metropolitana si furnizorii de utilitati, pentru a extinde acestea pentru toata zona din jurul spitalului, nu doar pentru dezvoltarea strict a unitatii medicale. Va trebui sa ne gândim si la noi noduri rutiere, care sa faca legatura spre aeroport si spre comunele învecinate. Doar pentru spital vom avea nevoie de un minim de 1.500 de locuri de parcare", a spus primarul Mihai Chirica.Conform secretarului de stat Cristian-Vasile Grasu, saptamâna viitoare reprezentantii Ministerului Sanatatii vor semna contractul cu firma care va asigura consultanta privind proiectul Spitalului Regional de Urgenta."Consultantul si cei de lavor veni la Bucuresti în ultima saptamâna a lunii iunie. Intrevederea privind spitalul de lava avea loc pe 28 iunie. Important este ca studiul de fezabilitate sa fie realizat pâna cel târziu pe 31 decembrie. În primul semestru al anului 2018 vrem sa aplicam pentru obtinerea de fonduri europene pe Programul Operational Regional. Evaluarea, aprobarea si contractarea finantarii sunt estimate sa dureze circa sase luni. Asadar, la mijlocul anului viitor am putea primi finantarea", a spus Cristian- Vasile Grasu. Acesta a detaliat si calendarul lucrarilor."Ar urma licitatiile, care ar putea dura doar câteva luni. Nu pot fi foarte multe întârzieri, datorita recentelor modificari ale Legii achizitiei. Cred ca în 2019 am putea începe lucrarile, care nu ar trebui sa dureze mai mult de trei ani. Cel târziu la începutul primului trimestru din anul 2023 spitalul ar putea fi functional la întreaga capacitate. Primarii din zona trebuie sa se gândeasca la faptul ca se va naste, poate, cel mai mare angajator din. Va începe un santier urias, adica o oportunitate în ceea ce priveste angajarile.se va deschide peste sase ani. Este timp pentru a obtine o generatie de asistenti medicali, electricieni, tâmplari si alte meserii. Trebuie luata în calcul dezvoltarea acestei zone de resurse umane", a mai spus secretarul de stat din cadrul Ministerului Sanatatii.