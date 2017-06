Ies la iveala noi imagini grave cu fostul politician, Cristian Boureanu si bataia acestuia cu politia. Filmul surprinde momentul in care Cristian Boureanu este puternic lovit cu pumnul de catre agentul Ovidiu Andrei. Este secventa care pana acum a lipsit din toate filmuletele prezentate.

Ultimele informatii scot la iveala amanunte uluitoare despre politistul Ovidiu Andrei. Ianintea scandalului cu Boureanu, numele lui Ovidiu Andrei existau mai multe plangeri ale unor diversi soferi sau pasageri care ar fi sesizat comportamentul abuziv al „politistului erou”. In plangerile depuse impotriva lui Ovidiu Andrei, acesta era acuzat, pe langa comportamentul agresiv si de comportament provocator, abuz in serviciu sau proferarea de amenintari, mai spune sursa citata.

Politistul de la Brigada Rutiera a Capitalei care l-a lovit pe Cristian Boureanu era in legitima aparare si a reactionat imediat dupa ce a fost lovit de fostul parlamentar in zona inghinala, spun surse din politie. Scandalul in care a fost implicat Cristian Boureanu a avut loc saptamana trecuta, in noaptea de joi spre vineri, cand politistii rutieri au oprit pentru un control de rutina masina in care acesta era pasager. Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au decis, sambata dimineata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului deputat, care este acuzat de ultraj. Decizia nu este definitiva.