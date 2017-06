Noi majorari salariale, decise in Parlament: Intre 15% si 20% pentru...

Lia Olguta Vasilescu

Noi majorari salariale, decise in comisiile de munca si buget-finante din Camera Deputatilor. Deputatii au adoptat, luni, mai multe amendamente prin care mai multe categorii sociale vor beneficia de cresteri intre 15% si 20%: personalul din bibliotecile nationale si din muzee, medicii militari, angajatii civili din MApN, personalul Academiei Agricole Sisesti, si centrele de cercetare.





Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, care a participat la sedinta, a precizat ca este vorba despre acele categorii care nu au beneficiat de majorari salariale potrivit OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal bugetare.

Amendamentate au fost sustinute de parlamentarii PSD si votate de toate formatiunile politice.

Lia Olguta Vasilescu a enumerat categoriile carora li s-a stabilit majorarea salariului. ”Apararea va avea inca 15% majorare, personalul din bibliotecile central-universitare, care avusesera o marire de 15%, de la 1 ianuarie vor primi inca 15%, Secretariatul de stat pentru Revolutionari, o marire de 20%”, a afirmat aceasta.

Ministrul Muncii a mentionat ca vor mai primi mariri personalul din Ministerul Agriculturii, de 20%, personalul din subordinea Academiei Agricole si Silvice, cercetatori, care vor primi 20%, acelasi procent urmand sa il primeasca cluburile sportive, cluburile studentilor cu tot cu antrenori.

Un procent de 20% vor primi si medicii de expertiza, pentru ca aveau salarii mici si nu fusesera prinsi initial in Ordonanta, pentru ca nu erau in subordinea Ministerului Sanatatii. Sunt inclusi si cei din subordinea Ministerului Culturii, Teatrul National, Opera Romana, personalul administrativ, care va avea o marire de 20%, la fal ca si personalul din bibliotecile nationale, Biblioteca Academiei.

Salarii majorate cu 20% vor avea si angajatii Autoritatii Feroviare, noul infiintata.

Vor primi indemnizatii de merit academicienii, oamenii de cultura si din sport, stabilite la nivelul salariului minim pe economie aflat in plata, ori trei. Pana in prezent, acestia erau platiti la nivelul anului 2009, a mai spus ministrul Muncii.

”Practic, putem spune ca toti bugetarii au avut mariri anul acesta, deci nu doar demnitarii, ca sa fim foarte clari”, a mai spus Vasilescu.

Ea a precizat ca aceste categorii vor primii majorarile incepand de luna viitoare. Intrebata despre impactul bugetar, Lia Olguta Vasilescu a afirmat ca acesta a fost calculat de Ministerul de Finante.

”Cea mai mare suma este pe aparare, dar ei nu au niciun fel de probleme cu bugetul, pentru ca au un buget destul de mare anul acesta”, a mai spus Lia Olguta Vasilescu, precizand ca s-au verificat toate bugetele institutiilor.

Legea salarizarii a fost adoptata saptamana trecuta, in plenul Camerei Deputatilor, dupa ce Comisia de munca din Camera Deputatilor a votat, marti, un raport favorabil, cu amendamente. Proiectul a fost supus miercuri votului final in plenul Camerei Deputatilor, for decizional.