Noi reguli drastice pentru fermierii care vor sa obtina subventii pe pasuni

Magneriu Jalba

Incepand cu anul viitor, consiliile locale din judet sunt obligate sa includain cadrul documentatiei de concesiune sau inchiriere a pajistilor permanente.Astfel, fermierii sau asociatiile decare vor arenda sau concesiona terenurile sunt obligati sa le ingrijeasca, astfel risca sa piarda suprafetele inchiriate.Angajatii din cadrul Directiei pentru Agricultura a Judetului () si ai Oficiului pentru Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA) din, impreuna cu Consiliile Locale vor intocmi aranjamentele pastorale pana la sfarsitul acestui an. Fondurile necesare pentru întocmirea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.Noile conditii privind arendarea sau concesionarea pasunilor au fost introduse deoarece in ultimii ani acestea au fost închiriate unor persoane care nu au respectat nici macar conditiile minime de întretinere ale acestora, ci doar au fost exploatate în vederea obtinerii subventiei consistente pe care fermierii ieseni o pot primi pe aceste suprafete.Incepand cu ianuarie 2017, pana la sfarsitul anului, Consiliile Locale trebuie sa trimita datele privind situatia pasunilor din judet. DAJ Iasi centralizeaza datele, angajatiiefectueaza studiul pedologic, iar pe baza tuturor informatiilor centralizate de toate institutiile implicate se intocmesc aranjamentele pastorale."Incepand cu anul 2018, in momentul in care se concesioneaza, se arendeaza de catre persoane fizice sau se inchiriaza pasunile de catre asociatii, planul cuaranjamentele pastorale este anexat la contractele incheiate cu viitorii beneficiari. In baza acestui plan vor fi efectuate lucrarile de intretinere si mentinere a suprafetelor cu pasuni. Din cele 98 de, am semnat cu 91 dintre acestea pentru realizarea amenajamentelor pastorale. Studiile pedologice sunt finalizate pentru 32 de primarii, iar amenajamentele s-au realizat la 15 primarii. La restul primariilor se lucreaza pentru finalizarea actelor. Studiile OSPA arata cat de buna sau rea este pasunea. Acolo unde este necesar, se recomanda insamantari, perimetre de ameliorare unde trebuie refacuta pasunea", a declarat Magneriu Jalba, director al DAJ Iasi.Pretul pentru concesionarea pasunii se stabileste in functie de calitatea solului, dupa ce se realizeaza studiile pedologice de catre OSPA Iasi. Acesta variaza intre 60 si 150 de lei pe hectar. Amenajamentul pastoral are o valabilitate de 10 ani.