Noi stalpi ornamentali pe strazile din Iasi

In perioada urmatoare, in municipiul Iasi vor fi montatinoi, dar si alte elemente stradale cu utilitate atât informativa, cât si estetica. Municipalitatea a achizitionat 100 de stâlpi ornamentali cu câte doua indicatoare tip sageata inscriptionate cu denumiri de strazi, care vor fi montati în zona centrala, dar si 1.800 de indicatoare cu denumiri de strazi pentru alte zone decât cea centrala si 4.400 de numere postale pentru imobile. Valoarea contractului, câstigat de SC IC Creative SRL, este de 272.000 lei."Era o deficienta pe care o aveam. Nu avem un parteneriat scris, dar între noi si operatorii de turism din Iasi trebuie sa fie o permanenta legatura. Pe lânga utilitatea practica, achizitionarea acestor bunuri va aduce un plus de civilizatie si urbanitate în orasul nostru. Aceste bunuri au o utilitate informativa si ornamentala si contribuie în acest fel si la deschiderea tot mai accentuata a orasului nostru fata de. Usuram si munca serviciilor postale, dar dam siîn ceea ce priveste organizarea administrativa a Iasului", a spus primarul Mihai Chirica.In plus, primaria a mai achizitionat si 50 de panouri depentru spatiile publice circulate si 80 de stâlpi de iluminat ornamentali cu doua brate, care vor fi montati în parcuri. Câstigatorul licitatiei este tot firma SC IC Creative SRL, valoarea contractului fiind de 737.150 lei."Aceste doua noivin sa completeze achizitia de toalete ecologice complet automatizate, care sunt aproape montate. Probabil vom mai completa si cu alte lucruri, pe masura ce vom finaliza Strategia de Turism a municipiului Iasi", a mai spus Mihai Chirica.