Doru Pantiru

De joi, 15 iunie, la carma Inspectoratului Judetean de Politie Vaslui se va afla comisarul-sef Doru Pantiru, acesta reusind sa obtina nota 8,60.

Este nascut in 1974, casatorit si are un copil. In 2006 – 2007 - Universitatea „Mihail Kogalniceanu” Iasi – studii de masterat „Stiinte penale si criminalistice”

1993 – 1997 - Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti