Noul antrenor al CSM Politehnica Iasi negociaza contractul la sediul primariei

La aceasta ora, la sediul Primariei Iasi, are loc o intalnire intre noua conducere a clubului de fotbal CSM Politehncia Iasi si autoritati privind viitorul echipei.

jucatorii

care vor veni la club vor fi platiti din banii clubului, nu de catre firma

, asa cum s-a anuntat pâna acum. "Firma de impresariat va veni cu jucatorii straini, le va plati transferurile daca este cazul, iar salariile, care vor fi mai mici, vor fi platite de catre club", a spus Adrian Ambrosie.

"An de an am avut dorinta de a vedea echipa mai sus, în play-off si în cupele europene. Asta ne dorim pentru viitor. Sa ne clasam în primele sase, sa jucam în cupele europene, sa jucam finale de Cupa României. Garantez iesenilor ca sunt aici pentru ca vrem performanta. Obiectivul nostru este sa reorganizam clubul din punct de vedere economic. Vrem ca jucatorii sa aiba salariile la zi, sa fie platiti pentru performanta, sa ne batem pentru un trofeu", a continuat acesta.

La intalnire sunt prezenti reprezentantii Fotbal Hebdo dar si noul antrenor al gruparii din Copou, Flavius Stoican, venit sa discute termenii contractului.Citeste si: Autocar nou pentru CSM Poli Iasi - FOTO In urma cu cateva zile, conducerea clubului sportiv a dat asigurari ca echipa isi va propune obiective indraznete in sezoanele viitoare. Acestia au mai adaugat caCiteste si: Poli Iasi a dat lovitura! A adus un portar de top, cu 5 titluri de campion