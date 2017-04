Lansarea Noului Discovery la Iasi a adus cei mai curajosi participanti, cea mai frumoasa echipa de parteneri si cea mai veritabila vreme britanica. Aventura continua la showroom-ul Land Rover Iasi, de la Casa Auto.

Noul Discovery are o misiune indrazneata, aceea de a fi cel mai bun SUV din lume. Pentru a reusi acest lucru, totul a fost regandit pornind de la o coala alba de hartie. Formatul cu sasiu separat al vechii generatii lasa loc unei caroserii monococa realizata din 85% aluminiu. Rezultatul este o reducere semnificativa a masei la gol, cifrata la 480 kg. Cel mai usor Discovery va cantari acum 2.099 kg.

Discovery 5 este construit pe noua platforma modulara PLA – Premium Lightweight Architecture si masoara 4.970 mm in lungime. 2.220 mm in latime si 1,846 mm in inaltime. Astfel, noul model este cu 141 mm mai lung decat predecesorul sau, ampatamentul fiind, de asemenea, cu 38 mm mai generos: 2.923 mm.

In ciuda noii filozofii, Discovery nu renunta la veleitatile off-road care l-au facut celebru, cu punte spate integrala independenta cu cursa lunga (500 mm), unghiuri de atac si degajare generoase de 34, respectiv 30 grade si sistem de tractiune integrala standard. Sunt oferite doua sisteme 4×4: o versiune cu diferential Torsen, transfer automat al cuplului intre punti (maxim 62/38, 22/78 fata/spate), cutie de transfer cu o singura treapta si una cu raport fix 50:50 al cuplului intre punti (in conditii normale, variabil automat daca aderenta scade), cutie de transfer cu doua trepte si reductor. Discovery poate tracta 3.500 kg, un record in segment.

Garda la sol a fost augmentata cu 43 mm pana la o valoare maxima de 283 mm, cu suspensia pneumatica optionala (standard de la nivelul de echipare SE). Adancimea vadului a crescut cu 200 mm, Discovery putand traversa lacuri adanci de 900 mm. In plus, sistemul Terrain Response 2, actionat de comutatorul rotativ binecunoscut, optimizeaza tractiunea, suspensia, garda la sol si sistemele electronice in functie de conditiile de rulare si de teren: General driving; Grass, Gravel and Snow; Mud and Ruts; Sand; and Rock Crawl. Functia Auto Access Height reduce cu 40 mm garda la sol atunci cand masina este parcata (la deschiderea usilor), pentru a facilita accesul la bord (doar cu suspensie pneumatica).

Discovery 5 ofera in continuare sapte locuri, scaunele de pe randul trei putand fi pliate electric sub podeaua portbagajului, inclusiv din telefon cu ajutorul unui app dedicat. Scaunele de pe rindul culiseaza inainte-inapoi pe o plaja de 16 cm. Volumul de incarcare variaza in functie de numarul locurilor folosite: 258 l in format cu 7 locuri, 1.231 litri cu 5 locuri si 2.500 litri atunci cand doar cele doua locuri din fata sunt utilizate. Podeaua portbagajului poate fi extinsa electric cu 285 mm in afara caroseriei, suprafata rezultata putand suporta o greutate de pana la 300 kg.

Si capitolul multmedia a primit o atentie speciala, noul Discovery fiind inzestrat cu cea mai noua versiune a centralei de comanda InControl Touch Pro cu ecran tactil de 10 inch, conectivitate 3G, functie de hotsport WiFi, pana la 9 porturi USB si integrare completa Android Auto/Apple CarPlay. Optional se ofera un sistem audio Meridian cu 14 difuzoare.

Gama de motorizari va fi compusa exclusiv din unitati cu patru si sase cilindri: noul diesel Ingenium de 2 litri in variantele Td4 (turbo) cu 180 CP/430 Nm si Sd4 (bi-turbo) cu 240 CP/500 Nm, un diesel V6 de 3 litri (Td6) cu 258 CP/600 Nm si un V6 de 3 litri cu compresor si 340 CP/450 Nm. Singura transmisie disponibila este o cutie automata cu opt trepte furnizata de ZF.

Lista sistemelor de asistenta de ultima generatie include functii precum Dead Angle Assistant, Traffic Sign Recognition, Adaptive Cruise Control, High-beam assistant, lane departure warning system, 360-degree monitoring, attention assistant, parking assistant etc. Cu adevarat inedite, insa, sunt sistemele dedicate rularii in afara drumurilor asfaltate, noul Discovery beneficiind, pe langa sisteme deja clasice, de cateva inovatii interesante: Hill Descent Control, Gradient Release Control, Electronic Traction Control, Roll Stability Control, Wade Sensing, Hitch Assist, Trailer Stability Assist plus an Electrically Deployable Towbar si, unic in industrie, Nose Load Measurement System.