Noul prefect a fost instalat oficial. Iata obiectivele sefului din Casa Patrata - FOTO, VIDEO

• Noul prefect al judetului Iasi si-a intrat de ieri oficial in drepturi • Marian Serbescu a fost numit oficial la varful Prefecturii Iasi in prezenta a zeci de primari si sefi ai institutiilor deconcentrate •



Marian Serbescu. Acesta a fost numit de Guvenrul Romaniei in functia de prefect in cursul saptamanii trecute, insa instalarea in Casa Patrata a avut loc in cursul zilei de ieri. Marian Serbescu a rostit juramantul in fata lui Teodor Iulian Gheorghe, director in cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru relatia cu prefecturile. La eveniment au asistat si zeci de primari din judet, alaturi de directori ai institutiilor deconcentrate.



"Este un eveniment deosebit in viata mea. Sunt onorat de increderea si sustinerea Guvernului Romaniei pentru ocuparea celei mai inalte functii de demnitate publica la nivel judetean, cea de prefect al celui mai important judet din tara. Am o vasta experienta in administratia publica locala. Am lucrat la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului timp de 15 ani si in cadrul Institutiei Prefectului peste cinci ani. Stiu ce responsabilitati ma asteapta si cum trebuie sa arate activitatea reprezentantului Guvernului in teritoriu. Sunt un om al faptelor si nu al vorbelor. Cei care ma cunosc stiu acest lucru. Urmeaza sa demonstrez si iesenilor ca sunt un om de cuvant al caror obiective se pliaza pe asteptarile lor", a aratat noul prefect al judetului Iasi.



Citeste si : EXCLUSIV! Judetul Iasi are un nou prefect! Iata prima reactie a noului sef din Prefectura Iasi

Ieri a avut loc instalarea oficiala in functia de prefect a judetului Iasi a lui. Acesta a fostdein functia de prefect in cursul saptamanii trecute, insa instalarea ina avut loc in cursul zilei de ieri. Marian Serbescu a rostit juramantul in fata lui Teodor Iulian Gheorghe, director in cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru relatia cu prefecturile. La eveniment au asistat si zeci de primari din judet, alaturi de directori ai institutiilor deconcentrate."Este undeosebit in viata mea. Sunt onorat de increderea si sustinerea Guvernului Romaniei pentru ocuparea celei mai inalte functii de demnitate publica la nivel judetean, cea de prefect al celui mai important judet din tara. Am o vasta experienta in administratia publica locala. Am lucrat la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului timp de 15 ani si in cadrul Institutiei Prefectului peste cinci ani. Stiu ce responsabilitati ma asteapta si cum trebuie sa arate activitatea reprezentantului Guvernului in teritoriu. Sunt un om al faptelor si nu al vorbelor. Cei care ma cunosc stiu acest lucru. Urmeaza sa demonstrez si iesenilor ca sunt un om de cuvant al caror obiective se pliaza pe asteptarile lor", a aratat noul prefect al judetului Iasi.

Noul prefect a precizat si ce-si doreste sa faca in noua sa calitate. "Voi face tot ceea ce este posibil in spiritul legalitatii si responsabilitatii pentru a indeplini obiectivele stabilite de Guvernul Romaniei prin programul de guvernare si aprobate de majoritatea parlamentara. Asigur ca-mi voi desfasura activitatea dupa un set de principii si valori absolut necesare unei functii de prefect. Intentionez sa ma implic activ in proiectele comunitatii locale. Este un crez al meu ca bunastarea cetatenilor sa plece in primul rand de la autoritatile locale. Intentionez sa fiu alaturi de primari in tot ceea ce inseamna proiecte si sa realizez o punte de legatura necesara intre autoritatile locale si Guvenrul Romaniei, dar si intre Guvern si cetateni pe de alta parte", a mai spus prefectul judetului Iasi.



Marian Serbescu l-a inlocuit in functie pe Marian Grigoras. Acesta a condus Prefectura judetului Iasi in perioada februarie 2016- martie 2017. Marian Grigoras se va intoarce pe un post de executie in cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorului Iasi.



"In acelasi timp voi fi un prefect al dialogului, voi incerca sa mediez si sa construiesc, iar activitatea mea va fi subordonata tuturor cetatenilor judetului Iasi. Sunt constient ca pozitia de prefect este una temporara, dar important este ca la sfarsitul mandatului sa pot fi mandru ca mi-am facut datoria cu onestitate si daruire, iar iesenii sa poata afirma ca m-am ridicat la nivelul asteptat de ei", a mai spus Marian Serbescu.