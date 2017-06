Noutatile prezentate pe podiumul de referinta Kasta Morrely Fashion Week - GALERIE FOTO

Dupa cum este deja binecunoscut, in perioada 1-4 iunie 2017, s-a organizat pentru oameni de elita locali, nationali si internationali in sala festiva a Palatului Culturii din Iasi, Festivalul International Kasta Morrely Fashion Week, editia a IV-a. In toate cele patru zile, spectatorii au putut urmari creatori de moda renumiti mondial si designeri in voga ai momentului din Olanda, Bulgaria, Italia, Portugalia, Spania, Austria, Rusia, Moldova, Romania.

Organizatorii au ales si la acesta editie cu maxima atentie creatii de moda conform cerintelor unui festival de referinta internationala.

Scopul proiectului Kasta Morrely Fashion Week este promovarea voluntariatului, cetateniei active si rolului civilizator al industriilor creative. Este de notorietate faptul ca fashion week-urile profesioniste trateaza analfabetismul functional ce se manifesta prin absenta cunostintelor despre moda si rolul ei foarte important in societate.

Seara a doua Kasta Morrely Fashion Week a debutat cu prezentarea ECHO DE RAVEL by GEORGE HOJBOTA, lansata intr-un spectacol couture de exceptie. "Imi imaginez fiecare femeie ca fiind o vestala a frumusetii si elegantei ...in fata domniei sale ma inclin si ii ofer colectiile Echo de Ravel" (George Hojbota).

In continuare, SIMODA by SIMONA VASILIU si-a lansat noua colectie intitulata sugestiv "Poetry in motion". Inspirate din poezia florilor, toate piesele din colectie sunt fine si delicate, iar volumetriile si insertiile de dantela aplicate manual creeaza o poveste unica in fiecare tinuta.

NAN BY DANINA LINE si-a prezentat colectia de vara pentru copii pe podiumul festivalului, intr-un moment Teatru de Moda® interpretat de mini-manechinele Kasta Morrely Kids. Nan by Danina Line este singurul producator roman care detine licenta de a produce hainute Disney.

Casa de Moda OANA PAVEL si-a prezentat in exclusivitate la Kasta Morrely Fashion Week colectia de vara, realizata in colaborare cu tanarul designer Daniela Manole, absolventa a Universitatii de Arte George Enescu din Iasi. Colectia se adreseaza femeii care prefera piesele clasice prin care isi doreste sa emane armonie, gratie, farmec.

Cu prezentari de moda pe podiumurile din Strasbourg sau Spania designerul CRISTIANA MARIA PURDESCU a revenit la Kasta Morrely Fashion Week pentru lansarea colectiei "Vesmant, vis si mostenire". Folosindu-se de broderiile manuale si tesaturile mostenite de la parinti si bunici, designerul a reusit, printr-o reinterpretare originala, sa aduca in actualitate valori traditionale cum ar fi: ia, braul, camasa sau catrinta.

Brandul SEROUSSI si-a lansat colectia de sezon. In functie de eveniment, marca Seroussi vine cu o oferta bogata in ajutorul celor care au nevoie de un obiect de imbracaminte. "Un costum bun scoate intotdeuna in evidenta personalitatea celui care il poarta" (Seroussi).

Designerul maramuresean NICOLETA OBIS a pregatit pentru publicul avizat prezent in sala colectia "Zestrea". Nicoleta Obis este un gardian si un pastrator temporar a unor broderii exeptionale executate in intervalul anilor ’50 –’80. Lucrarile au fost integrate intr-un concept actual etno chic, ducand mai departe traditia intr-o maniera urbana, dar cu o incarcatura emotionala.

Designerul ALEXANDRA CALAFETEANU a revenit pe podiumul Kasta Morrely Fashion Week pentru a-si prezenta cea mai recenta colectie a sa intitulata "Wo | Man". Colectia capsula de inspiratie masculina pune in valoare intalnirea inedita dintre o femeie si un barbat. Cele doua stiluri se intrepatrund, femeia preluand din atitudinea barbatului, pastrandu-si insa in acelasi timp feminitatea si senzualitatea.

In incheierea serii a doua, brandul RAZU MIKHINA din RUSIA a prezentat in premiera colectia toamna/iarna 2017/2018 la Kasta Morrely Fashion Week. Razu Mikhina a prezentat colectiile precedente la Paris, Milano, Londra, Moscova, Tokyo si a realizat elemente de design pentru numeroase companii mondiale.

Kasta Morrely Fashion Week aniverseaza contributia Iasului la dezvoltarea industriilor creative. Se implinesc 10 ani de cand s-a legalizat ocupatia Organizator Spectacole.