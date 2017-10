La 54 de ani, Mihaela Tatu isi expune cu mandrie trupul si nu mai tine cont de gura lumii. Fosta vedeta a emisiunii “De 3 x femeie” se distreaza de mama focului in Bali.

Cu toate ca s-a retras de mai bine de 7 ani din luminile reflectoarelor, Mihaela Tatu modereaza evenimente, este trainer pe dictie, arta livrarii discursului si dezvoltare personala, sustine conferinte de dezvoltare personala si este solicitata in toata tara.

Doamna Tatu a facut si plaja si si-a aratat cu mandrie corpul zvelt, dupa ce a slabit considerabil.

„Am slabit 20 de kilograme intr-un an. Eu cred ca sunt mai sexy acum. Am pe cineva, si da, se afla in Romania. Nu o sa spun mai multe, nu dau detalii. Dragostea si munca m-au facut asa de sexy, asa cum arat acum”, declara Mihaela Tatu in martie 2017, la un eveniment monden.

