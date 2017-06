Nu e cea mai iubita leguma din lume, dar e cea mai sanatoasa! 10 beneficii pe care le are broccoli

Broccoli

Inca din timpul Imperiului Roman broccoli era folosit in alimentatia oamenilor. Inrudita cu varza si conopida, aceasta leguma este o sursa excelenta de vitamina A si C, fier si calciu, bogata in fibre si saraca in calorii.

Iata 10 beneficii pe care le are broccoli.

1. Sistemul nervos

Broccoli contine o cantitate importanta de potasiu care ajuta la mentinerea sanatatii sistemului nervos, optimizeaza functiile creierului si ajuta la dezvoltarea masei musculare.

2. Tensiune arteriala

In afara potasiului, broccoli mai contine magneziu si calciu care regleaza tensiunea arteriala.

3. Vitamina C

Broccoli este bogat in vitamina C, un antioxidant care neutralizeaza radicalii liberi. In plus, aceasta vitamina este o eficace antihistamina care usureaza disconfortul produs de raceala.

4. Sanatatea oaselor

Broccoli contine atat calciu cat si vitamina K, foarte importante pentru sanatatea oaselor si prevenirea osteoporozei.

5. Arsuri solare

Aceasta leguma este folositoare la vindecarea arsurilor produse de razele soarelui datorita glucorafininei pe care o contine.

6. Sistem imunitar

Sistemul imunitar este imbunatatit multumita nivelului important de beta caroten din broccoli. In plus, leguma are in componenta si alte minerale, precum zinc si selenium care, de asemenea, intaresc sistemul imunitar.

7. Prevenirea cancerului

Broccoli contine glucorafanina pe care corpul o transforma in sulforafanina, un component care distruge celulele canceroase. In plus, leguma contine si indole-3-carbinol un compus anticancerigen care nu doar ca impidica dezvoltarea cancerului la san, cervical si colon, dar si imbunatateste functionarea ficatului.



8. Dieta

Broccoli este bogat in fibre, ceea ce ajuta la digestie, previne constipatia si mentine scazut nivelul zaharului din sange. Mai mult, o ceasca de broccoli are la fel de multe proteine precum una de orez insa de doua ori mai putine calorii.

9. Sanatatea ochilor

Studiile au aratat ca luteina carotenoida previne atat macularea degenerativa cauzata de imbatranire, cat si cataractele.

10. Sanatatea inimii

Luteina carotenoida poate, totodata, incetini sau chiar preveni ingustarea arterelor din organismul uman ceea ce inseamna ca lupta impotriva bolilor de inima si a atacului de cord. De asemenea, vitamina B6 precum si acidul folic din broccoli scad riscul arterosclerozei, a atacului de cord si a celui cerebral.