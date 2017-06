Nu este o gluma! Vezi daca te afli in aceasta situatie. Cu 400 de euro poti scapa de necazuri

Mihai Hlihor

Tinerii fermieri din Iasi care vor sa dezvolte oin domeniul agriculturii s-au lovit de o serie de probleme tehnice ce pot pune in pericol finantarea proiectelor. Astfel, conform datelor oferite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (), mai multe zone din tara au fost evaluate din punct de vedere al productivitatii agricole.Insa, aceste date sunt exprimate pentru fiecare comuna in parte. Fermierii spun ca, daca o comuna are un potential scazut, nu inseamna ca toate parcelele din comuna se afla in aceeasi stare. Costel Tabacaru, fermier din comuna Braesti (langa Targu Frumos), povesteste ca a aplicat pentru unin vederea achizitionarii deProiectul nu se incadra, pentru ca cele 150 de hectare de teren detinute innu figurau ca ar fi avut potential agricol. Dar, in urma unor studii pedologice, rezultatul a fost pe dos: terenul se preteaza pentru"Eu am angajat un consultant pentru acest proiect. Proiectul are o valoare de 500 de mii de euro. Vreau sa iau niste utilaje. Am 150 de hectare in Braesti unde cultivez porumb, floarea soarelui, grau. Cand am depus proiectul, primeam zero puncte pentru potentialul agricol. Intr-adevar, asa apare in studii, dar nu inseamna ca e la fel pentru oricedin comuna. Am facut studiile pedologice si am primit punctajul de care aveam nevoie. Acum, proiectul se afla in stadiul de evaluare", a explicat Tabacaru.Pentru realizarea unui studiu pedologic, fermierul a scos din buzunar in jur de 400 de euro pentru evaluarea intregii suprafete de teren agricol.Contactati de reporterii BZI, directorul Oficului Judetean pentru Studii Pedologice si Agrochimice (a precizat ca, in statisticile ministerului, apar date vechi de acum 20 de ani, care nu au mai fost actualizate.Astfel, fiecare aplicant pentru accesarea fondurilor europene ar trebui sa comande un studiu pedologic pentru a vedea daca realitatea din teren coincide cu datele ministerului. Sunt vizate proiectele de pe masura 4.1 - exploatatii agricole si masura 6.1 - instalare tineri fermieri."Avand in vedere publicarea pe site-ul www.madr.ro a potentialului de productie agricola a terenurilor din judetul Iasi, privind accesarea fondurilor europene pe masura 4.1, respectiv, masura 6.1, OJSPA Iasi a primitde la fermierii din judet, pentru reevaluarea potentialului de productie agricola a terenurilor. In acest scop, s-au intocmit 22 studii pedologice si de bonitare la nivel de parcela, insumand peste 2.500 hectare, unde s-a constatat, in urma reevaluarii notelor de bonitare pentru fiecare cultura (grau, orz, porumb, floarea soarelui, soia, mazare/fasole, sfecla si cartof) ca parcelele solicitate au un potential de productie mult mai ridicat fata de potentialul afisat pe site", a declarat, director OJSPA Iasi.In consecinta, s-a constatat ca o parcela prezenta potential mult mai mare fata de media inregistrata pe comuna. Astfel, fermierii au primit punctaje mult mai mari, iar proiectele au fost inregistrate ca eligibile.Contactati telefonic, reprezentantii Directiei Agricole Iasi nu au raspuns pentru a oferi explicatii cu privire la existenta acestor diferente mari intre date.