Mai multe localuri de fite din municipiulau ajuns sa fie amendate drastic de autoritati pentru ca nu detine nici un fel desau pentru ca nu respecta regulile de securitate la. O buna parte dintre patronii care administreaza cluburile iesene nu au invatat nimic din tragedia de lasi continua sa-si bata joc de clientii care le trec pragul.Astfel deau impanzit orasul si cu toate ca sute de ieseni le trec pragul zilnic masurile de siguranta intarzie sa apara. Un astfel de club este si Fratelli din zona centrala a municipiului Iasi. In urma cu cateva saptamani, administratorii societatii Hideaki SRL, care detine clubul Fratelli, s-au ales si cu o amenda de 2.500 lei pentru ca nu au respectat legea si au incalcat normele de siguranta. Totul a iesit la iveala in urma unui control desfasurat de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, acestia aratand ca se impune amendarea clubului pentru mai multe nereguli constatate."Accesul la hidrantul de la etajul intai este blocat, conductorii electrici au legaturi improvizate. Nu se respecta intervalul de timp dintre doua instructaje periodice in domeniul situatiilor de urgenta. In incaperea spalator se exploata un radiator fara a fi respectata distanta defata de materialele combustibile", se arata in adresa Inspectoratului.Acesta nu este singurul local care a intrat in atentia autoritatilor pentru diferite. Un alt local este si Curtea Berarilor Timisoreana, aflat in zona Cub din centrul Iasului. Firma administrata de Iulian Coman a intrat in mai multe randuri in atentia autoritatilor pentru diverse nereguli. De altfel, inspectoriiau aplicat douasi un avertisment celor de la Curtea Berarilor numai in acest an."Nu se respecta cerintele care au stat la baza emiterii autorizatiei de securitate la incendiu. O parte din mijloacele tehnice de prima interventie () aveau termenul de valabilitate expirat. Una din usile deera incuiata pe timpul desfasurarii activitatii cu public. Pe caile de evacuare erau depozitate materiale care reduc latimea libera de circulatie", se arata in materialul constatator.In plus, cei de la Curtea Berarilor nu au facut nimic pentru a remedia lucrurile. "Instalatia de detectie si semnalizare a incendiilor nu este in stare de functionare. In spatiul de depozitare, instalatia electrica se exploateaza cu improvizatii, contacte imperfecte la conexiuni si legaturi si in conditiile existentei conductorilor electrici neizolati la capete. In spatiul de depozitare se fumeaza. Nu este intocmit si avizat de catre ISU Iasi planul de interventie in vederea asigurarii desfasurarii in conditii de operativitate si eficienta a operatiunilor de interventie in situatii de urgenta", se mai arata in adresa respectiva.Toate aceste detalii au fost prezentate de oficialii Ministerului Afacerilor Interne. Culmea, amenziile date de ISU au curs cu nemiluita atat in Iasi, cat si in municipiul Pascani. Deficientele constatate au fost insa remediate in cele mai multe cazuri de cei care administreaza cluburile."In anul 2017 au fost efectuate 23 de, un club fiind inchis la momentul verificarilor in teren. Cu ocazia controalelor au fost constatate 59 de deficiente, din care doua au fost remediate in timpul controlului, au fost aplicate 18 avertismente si 25 amenzi in cuantum de 38.000 lei. Au existat cazuri in care administratorii acestor unitati au suspendat activitatea din proprie initiativa pentru a efectua anumite lucrari", se arata in raspunsul celor de la Ministerul Afacerilor Interne semnat de Carmen Dan pentru deputatul PSD de Iasi, Vasile Citea.