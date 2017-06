e dur dupa esecul nationalei României din, scor 1-3, care a compromis sansele deale "tricolorilor" la Mondialul de anul viitor, din Rusia. Mijlocasul lui Anderlecht sustine ca s-a simtit umilit si pune la zid tactica selectionerului germande la Varsovia."E clar ca nu se mai poate spune nimic, nu neaparat despre sanse la, ci despre modul în care ne-am prezentat cred ca nu se mai poate spune nimic pentru ca ne-am facut de râs înca o data, din pacate. Ne pare rau si noua, si noua ne este rusine, dar asta este situatia, nu avem ce face. Probabil ca si aceasta ne este valoarea, nu stiu, ne-a fost frica din nou de acest, ne-am aparat cu 100 de insi în aparare si a iesit acest rezultat. Mai bine atacam si pierdeam poate la acelasi scor, dar macar simteam ca mai jucam si noi fotbal", a declarat Chipciu.Fostul fotbalist al Stelei a mai declarat ca adversarii din preliminarii nu au fost de speriat, desia adunat numai sase puncte dupa sase etape, cel mai slab bilant din istorie."Nu stiu când vom mai ajunge la, dar sincer, daca ma întrebati înaintea preliminariilor consideram ca avem o grupa într-adevar echilibrata, cu echipe bune, dar nu mi se parea imposibil sa ne calificam la Mondiale, ba chiar credeam ca avem sanse. Acum, dupa aceste meciuri, va dati seama ca nu mai cred nimic, mi se pare ca poate sa ne bata oricine. Acum ar fi culmea sa fim suparati daca ne critica cineva pentru ca maniera în care am luat bataie cred ca a fost un pic cam umilitoare si e normal sa te critice lumea. Sunt criticati sportivi care sunt campioni sau la nivel foarte înalt. Noi am facut foarte multe rezultate proaste la echipa nationala si e normal sa fim criticati", a mai spus mijlocasul în vârsta de 28 de ani.Cu 11marcate în calificarile pentru, cinci contra României, Robert Lewandowski este golgheterul preliminariilor, la egalitate cu Cristiano Ronaldo. Atacantul lui Bayern Munchen are patru goluri în plus fata de nationala României, care a marcat cinci dintre cele sapte goluri într-un singur meci, în Armenia."Lewandowski este clar unul dintre cei mai maridin lume, marcheaza foarte multe goluri...Din pacate a marcat contra noastra foarte multe goluri. Nu mai poate fi spus nimic per total, nu neaparat despre Lewandowski", a mai afirmat Alexandru Chipciu.România este pe locul 4 în grupa E a preliminariilor, cu sase puncte, patru în minus fata de Muntenegru si Danemarca.