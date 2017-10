Marian Godina, politistul devenit celebru, traieste o frumoasa poveste de dragoste de ceva vreme. La inceputul anului a anuntat ca el si iubita lui, Georgiana, s-au logodit, iar in vara a anuntat ca nunta se va tine anul viitor.

Judecand dupa fotografiile puse pe pagina de Facebook in ultimul timp, in care apare o sala de fitness la care el si iubita lui au muncit din greu, am putea deduce ca Marian Godina a patruns si in lumea afacerilor. Cativa utilizatori mai rautaciosi l-au intrebat daca activitatea de politist merge atat de prost incat a fost nevoit sa isi deschida si o afacere, potrivit wowbiz.

Raspunsul lui Godina la aceasta intrebare a fost unul foarte bine formulat si elegant, astfel incat sa dovedeasca inca o data ca are mult bun simt. “Sotiile de politisti au voie”, a spus Godina.

Printre numeroasele comentarii, politistului i s-a urat si Casa de piatra, iar acesta a multumit. Se pare ca cei doi fac pregatiri intense pentru nunta.

