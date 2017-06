Nu se da nici mort. Are si de ce, nu?

La final de rubricuta babetele va anunta ca se pregateste o mare cacealma. Cretinel Scaricica, cel care este deasupra targurilor din zona se apropie de final de mandat si face tot ce-i sta in puteri sa-si prelungeasca domnia. Deh, dupa cum bine stiti sunt multe la mijloc si sunt multi cei care au de primit cate ceva de la nenea asta de aceea sunt dispusi sa inchida ochii si sa-l lase in functiune. O sa mai vorbim noi despre asta in scurt timp. Sunt cateva chestiuni pe care babele le-au aflat. O sa vedeti la momentul potrivit despre ce este vorba...