Nu se putea mai mult! Steaua a invins Politehnica la Iasi, dupa un meci cu probleme de arbitraj - FOTO, VIDEO

Pe stadionul Tepro, in cadrul etapei a X-a din SuperLiga CEC Bank, Politehnica Iasi a primit vizita liderului la zi, Steaua Bucuresti, dupa o partida pe care au controlat-o in cea mai mare parte a timpului de joc, militarii impunandu-se cu rezultatul de 40-15, prin care si-au trecut in cont si bonusul ofensiv. Dincolo de diferentele foarte mari dintre cele doua grupari (stelistii au venit cu 30 de jucatori la Iasi, in timp ce Politehnica a avut numai 3 rezerve pe banca), Steaua s-a impus la acest scor si din cauza manierei de arbitraj.



Daca primele minute au fost echilibrate, o actiune a lui Kuselo Moyake a mutat jocul in jumatatea de teren a iesenilor si bucurestenii au deschis scorul prin eseul marcat de Cristi Cornei, transformarea apartinandu-i lui Florin Vlaicu. Putin mai tarziu acelasi Kuselo Moyake a patruns decisiv, pasa acestuia ducand la incercarea lui Eseria Vueti si Steaua conducea cu 14-0.







Replica Politehnicii Iasi a venit gratie loviturii de pedeapsa concretizate de Daniel Plai, anterior remarcandu-se incursiunea lui Atelea Moa, dar ros-albastrii au preluat din nou initiativa si Sabin Stratila a depasit defensiva gazdelor, dupa care Florin Ionita a marcat al patrulea eseu in contul trupei antrenate de Cristi Petre.

Repriza secunda a debutat de la scorul de 26-3 in favoarea Stelei, iar primii care au marcat dupa reluare au fost studentii ieseni prin centru Tei Semisi, incercare transformata de Daniel Plai. Steaua a revenit in jumatatea de teren a gazdelor si Florin Vlaicu a gasit drumul catre terenul de tinta, dupa care a transformat propria-i reusita.



Dupa un inceput de parte secunda cu eseuri marcate de o parte si cealalata, jocul s-a echilibrat, initiativa trecand de partea studentilor, a caror insistenta a fost rasplatita de o noua incercare a lui Tei Semisi, aflat la dubla personala. Ultima reusita a patidei i-a apartinut lui Robert Neagu, eseu transformat de Oneone Patelesio, care a stabilit rezultatul final, Politehnica Iasi-Steaua Bucuresti 15-40.



In urmatoarea etapa Politehnica Iasi se va deplasa pe terenul Universitatii Cluj, in timp ce pentru Steaua Bucuresti urmeaza un derby de foc in compania Timisoarei Saracens. Dupa meci, managerul Politehnicii, Bogdan Saramet, a remarcat progresul facut de jucatorii ieseni in startul acestui retur de campionat.



"E greu sa vorbim acum despre rugby, despre joc, cand am fost arbitrati de o asemenea maniera. Cu un astfel de arbitraj, nici nu puteam obtine mai mult. Nu cred ca Steaua avea nevoie de ajutorul arbitrilor pentru a castiga aceasta partida. Chiar si asa, chiar si cu un lot foarte redus numeric, pentru ca strainii nu au ajuns inca, eu cred ca am aratat ca echipa este in crestere, am aratat ca avem potential, ca se munceste bine la Iasi. Felicit antrenorul George Sava, ii felicit pe baieti pentru modul cum au luptat si am incredere ca la meciul de etapa viitoare, de la Cluj, vom arata ca suntem pe drumul cel bun si vom obtine prima victorie a anului", a declarat dupa meci, managerul echipei de rugby Politehnica Iasi, Bogdan Saramet.