O tanara in varsta de 18 ani si-a ucis mama, dupa ce a injunghiat-o de 30 de ori. Aceasta nu s-a oprit aici, si-a impuscat mortal si tatal vitreg.

„Sunt fericita. Stiu ca suna nebunesc, dar in inchisoare ma simt libera. Ma trezesc in fiecare zi si stiu ca sunt in siguranta! Nu sunt un monstru. Nu mi-am dorit niciodata ca asta sa se intample. Dar eram o fata abuzata, care a fost fortata sa ia o decizie proasta. Desi lumea ma acuza ca sunt un monstru, monstrul era el de fapt (tatal vitreg). Era extrem de abuziv. Omul acela mi-a luat totul. Ea il trimitea noaptea sa ma inveleasca cu patura, sau il punea sa imi faca baie. Stia…ea stia ce se petrece”, marturiseste adolescenta din Wisconsin.