Nu uita si nu iarta! Vasile Miriuta marcat de ce i-a facut CFR Cluj! "Am avut oferte foarte bune"

Vasile Miriuta

a infirmat zvonurile care îl dadeau noulde lasi nu a ezitat sa îi critice din nou pe oficialii de la CFR Cluj, dupa ce noul patron al ardelenilor l-a dat afara, dupa ce acesta refuzase alte oferte tentante."Am vorbit pentru ca îl stiu bine pe presedinte, dar nu am discutat de o venire a mea acolo, nu se pune problema, au un antrenor. Am o relatie de prietenie cu cei de acolo, în rest, nimic. Au fost în ultimele 3-4 zile oferte, dar astept. Daca e unbun, cu toata placerea. Eu am fost anuntat un pic cam târziu ca nu mai fac parte din planurile noului patron si majoritatea echipelor si-au adus antrenori si si-au facut planuri. Am avut nistefoarte, foarte bune din punct de vedere financiar, dar am vrut sa ramân la. Mi s-a dat cuvântul de onoare ca vom lupta pentru titlu si dupa câteva zile a semnat Dan Petrescu. A venit un nou patron, a vrut un nou staff. Cine are banul decide", a spus Miriuta, în cadrul emisiunii Digi Sport Matinal.În februarie, înainte sa semneze prelungirea cu ardelenii, Miriuta a refuzat unde 800.000 de euro pe an în China. Tehnicianul de 48 de ani a fost însa în cele din urma înlocuit de Dan Petrescu la CFR Cluj si acum este în asteptarea unei noi provocari. Fostul mijlocas a mai pregatit înpe Ceahlaul, Gyor, ASA si Energie Cottbus.