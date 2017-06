Numarul iesenilor muscati de capuse a crescut alarmant. Peste 20 de cazuri intr-o singura zi

Duminica trecuta, la UPU din cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iasi s-au prezentat peste 20 de ieseni muscati de. In ultimele luni, zilnic, la unitatea medicala mentionata s-au inregistrat cazuri de acest gen. Pacientii au beneficiat de ingrijrii medicale de specialitate siprofilactic si nu a fost necesara spitalizarea acestora.Cea mai cunoscuta si cea mai raspandita specie la noi este capusa lxodes ricinus, care poate transmite, o boala grava care daca nu este tratata la timp se poate ajunge la deces. Boala se poate trata fara a exista sechele daca este investigata de la primele simptome. In cazuri avansate, pot sa apara sechele si tratamentul nu mai este atat de eficient. Autoritatile trebuie sa ia masuri urgente pentru a evita cresterea numarului de capuse.Medicii spun ca masurile depersonala sunt cele mai eficiente. Persoanele care merg in parcuri, la padure, la camp trebuie sa poarte imbracaminte adecvata: pantaloni lungi, sosete de culare deschisa. La intoarcerea acasa, trebuie verificate hainele si pielea si daca observa un punct rosu pe piele sau alte semne, sa se prezinte la medic.