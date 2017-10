Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu si sotia sa, au fost nasi, la finalul saptamanii trecute, pentru nepoata edilului, mireasa fiind fiica unui cunoscut lider de sindicat de la Unitatea de Inchidere si Conservare (UIC) din localitate. Evenimentul cu stil a avut loc la o cunoscuta sala de evenimente din municipiului Motru.

Nunta a fost una reusita, spun martorii, pana insa la dansul mirilor, cand ginerele, un timisorean, si-a iesit, potrivit oaspetilor, din fire, pentru ca fiul sau minor (dintr-o casatorie anterioara) a fost tinut la usa si nu si-a vazut pe tatal dansand. Ginerele a tabarat cu pumnii pe un ospatar in varsta de doar 18 ani, pe care l-a umplut de sange.

I-a aplicat ospatarului doi pumni in fata, desi victima era doar un adolescent. Tiberiu Udroiu, elev de zece la un cunoscut liceu din municipiu, a ajuns la spital cu fractura de piramida nazala, acesta fiind in prezent internat la Spitalul de Urgenta din Targu-Jiu.

Sotii Jianu i-au condus sambata la altar pe cei doi miri, negandindu-se vreun moment ca evenimentul deosebit de placut se poate termina in sange. La fel s-au gandit si nuntasi prezenti, la final de saptamana, la momentul unirii celor doi, oamenii ramanand insa socati si siderati de iesirea necontrolata a mirelui, Ion Murgilasi, la adresa unui ospatar nevinovat, care, credea ginerica, nu i-ar fi facut tocmai pe plac.

Scandalul ar fi pornit dupa dansul mirilor, cand fiul lui Murgilasi, un copil de opt ani, a ramas la usile inchise pe dinauntru ale localului, asta deoarece, folosindu-se in interior gheata carbonica, efectul trebuia limitat prin inchiderea accesului in incapere. Minorul a ramas la usa cu ospatarul Udroiu, elevul de 18 ani, aflat sub contract part-time cu localul. Ospatarul i-a explicat doar copilului ca nu poate intra in sala decat dupa dansul mirilor, deoarece usile sunt inchise pe interior, dar acest lucru i-a fost aproape fatal.

„Fiul meu, care servea oaspetii cu sampanie la intrarea in sala de festivitati, i-a explicat copilului mirelui ca nu poate intra in local deoarece usile au fost inchise pe interior. I-a mai spus minorului ca usile se deschid dupa dansul mirilor.

Practic, fiul meu nu a fost vinovat cu nimic dar, cu toate acestea, tatal copilului l-a agresat. Dupa dans, mirele a venit la fiul meu, care cantareste putin peste 40 de kg, si i-a dat doi pumni in fata, pe motiv ca nu i-ar fi lasat fiul in local. Mai avea putin si il omora ca putea sa-l arunce peste balustrada. Dupa ce l-a umplut de sange, asta in fata minorului, l-a pus pe fiul meu, sa stea in genunchi in fata lui si a fiului sau sa isi ceara scuze. Cand mi s-a povestit fiul meu totul, in timp ce se afla in spital, nu am stiut ce sa mai fac”, a povestit tatal baiatului.

„Fiul meu este un elev de zece, si nu merita asa ceva, pentru ca are nevoie de niste bani pentru care lucreaza cinstit si legal. Ce mai trebuie mentionat este ca la Motru mi s-a parut ca s-a vrut musamalizarea cazului, pentru ca ginerele lucreaza la o firma de paza. Nasul nu a stiut nimic, cel putin asa cred… Ion Murgilasi va raspunde insa pentru faptele lui, deoarece era sa-mi omoare copilul. El i-a dat doi pumni si era sa-l arunce peste balustrada. Mai mult, totul se petrecut in fata unui minor, de 8 ani, fiul ginerelui. Noi ne vom cauta dreptatea in instanta asta deoarece dreptatea nu se face cu pumnul”, a conchis parintele ospatarului.

