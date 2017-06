Nunta ca in povesti la. Sambata, in jurul pranzului, a fost dat startul unei petreceri de neuitat. Distractia a inceput in cartierul Visoianu, la locuinta lui, unul dintre nasi.Mai multi prieteni de-ai afaceristului, care a pus bazele cartierului Visoianu, au fost alaturi de el si de sotia lui, Nicoleta, in ziua in care au devenit parintii spirituali ai lui Stefan si ai Ioanei Popescu.este fotbalist in Italia si joaca pe postul de fundas stanga la Modena. Are 24 de ani, este din Iasi si a mai jucat la echipele AC Cesena, Olympique Marseille II, AC Ajaccio, Astra Giurgiu si Ternana. In Franta, Stefan Popescu a fost coleg de echipa cuTatal lui, Stefan Popescu senior, este si el un mare sustinator al sportului iesean. Fotbalistul si-a ales nasi depeCatalin Tudosasi pe. In spatele acestei nunti a fost o adevarata echipa, care a pus la punct totul pana in cele mai mici detalii.Cununia civila a fost oficiata pe data de 17 iunie 2016, iar sambata a avut loc petrecerea. Bauturi fine, mancaruri sofisticate si lume buna. Cam asa putem defini una dintre cele mai frumoase nunti din Iasi. Cei care au iesit cu adevarat in evidenta au fost mirii. El, imbracat intr-un costum elegant, iar ea intr-o rochie superba, au pornit in viata in pasi de vals.Aceastanu va fi prea curand uitata. Pe langa faptul ca, printre invitati, s-au numarat afaceristi si oameni politici,a fost presarata cu fel de fel de momente artistice si surprize. Fructe exotice, cocktailuri delicioase si un candy bar urias au stat la dispozitia invitatilor. Petrecerea a durat pana tarziu in noapte.Chiar daca evenimentul fost unul, discretia a fost la ea acasa. Fiecare invitat a ramas placut impresionat de toata manifestarea si ar putea spune cu usurinta ca a participat la una dintre cele mai frumoase nunti dinIn imaginile ajunse in posesia reporterilor cotidianului BZI puteti observa cum s-a desfasurat evenimentul.