Politistii constanteni l-au identificat si retinut, miercuri, pe presupusul autor al unui furt din locuinta arhiepiscopala, banuit ca in urma cu o luna i-ar fi sustras inaltului prelat engolpionul, estimat la 4.000 de lei.

Din investigatiile efectuate de autoritati s-a stabilit ca, in noaptea de 21/22.05.2017, in intervalul orar 00.00-00.05, un barbat de 31 de ani, din judetul Vrancea, fara ocupatie, profitand de faptul ca usa de acces nu a fost asigurata, a patruns in interiorul locuintei de serviciu a arhiepiscopului Teodosie, situata in apropierea Cazinoului din Constanta si a sustras un medalion cu lant ce poarta simbolul rangului de arhiepiscop (engolpion), dintr-o incapere situata la etajul 1 al imobilului, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 4000 de lei, anunta Agerpres.

Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a sesizat miercuri judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Constanta cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive fata de inculpatul retinut Mihai Mihai Marian, din judetul Vrancea, cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt, instanta dispunand ca acesta sa fie eliberat din arest si plasat sub control judiciar, decizia Judecatoriei putand fi atacata la Tribunalul Constanta.