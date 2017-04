O BOMBA care sa sta EXPLODEZE! Adrian Mititelu l-a DENUNTAT pe Victor Piturca

Adrian Mititelu, fost patron al clubului Universitatea Craiova, a declarat miercuri la Curtea de Apel Bucuresti ca in anul 2010, dupa ce l-a angajat ca antrenor pe Victor Piturca, acesta i-a spus ca trebuie sa dea 40% din valoarea unor despagubiri "unui domn cu intrare la ANRP", insa a refuzat pentru ca i-a fost frica, deoarece stia ca este vorba de mita. Adrian Mititelu a fost audiat miercuri de judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti in dosarul dezafilierii ilegale a clubului Universitatea Craiova.

Mititelu a declarat in sala de judecata ca la sfarsitul anului 2010 a izbucnit un conflict intre el si fostul sef al LPF, Dumitru Dragomir, deoarece el era nemultumit de modul in care Dragomir urma sa vanda drepturile de televizare din Liga I.

"Am inserat in contractul de munca semnat cu Piturca ca antrenorul sa primeasca o prima de instalare de 1,8 milioane euro, care ascundea imprumutul. I-am dat si trei dezlegari in alb pentru jucatori. Urma sa le foloseasca cu titlul de garantie daca nu isi recupera imprumutul. Suma de bani imprumutata a ramas in posesia lui Piturca, dar a fost consemnata in contabilitatea clubului ca fiind creditare Victor Piturca. A folosit 800.000 de euro pentru a plati cheltuieli curente si salarii ale jucatorilor, iar 700.000 de euro au ramas la el. Conflictul cu Piturca a inceput la o luna de la instalare. Desi aveam asteptari de la el, fiind considerat un antrenor bun si sever, situatia era cu totul alta. Rezultatele nu erau cele asteptate, iar in cantonament era debandada. Secunzii si unii jucatori jucau jocuri de noroc. Piturca era si manager si antrenor si ulterior si-a angajat si antrenor principal. Venea de doua ori la antrenamente. Oamenii din apropierea lui Piturca au inceput sa vorbeasca: 'gata, ii luam echipa daca nu restituie banii pana in martie", a continuat Mititelu.

El a explicat ca in contractul semnat cu Victor Piturca exista o clauza care stipula ca, daca o parte rezilia intelegerea, trebuia sa-i plateasca celeilalte parti suma de 5 milioane de euro.

"Piturca urmarea sa preia clubul Universitatea Craiova. Atitudinea lui Victor Piturca s-a datorat si faptului ca am refuzat sa platesc la ANRP catre intermediar suma pentru despagubiri. Nu ma mai lasa la stadion. Daca voiam 12 invitatii la tribuna, imi dadea numai 10 invitatii, ca asa voia el. A reusit sa ma excluda din conducerea clubului. I-am dat puteri depline. Prima chestie care m-a deranjat a fost ca a declarat in presa ca vinde cinci jucatori la CFR Cluj, insa mie nu mi-a comunicat nimic. Am luat foc. Am intrerupt orice discutie cu Piturca. Au inceput sa ma sune jucatorii, ca altora le da bani si lor nu, ca erau considerati jucatorii mei. Unii dinte jucatori nu erau platiti de mult timp si imi era frica sa nu devina liberi de contract. I-am chemat pe primii zece si le-am spus sa semneze un act aditional ca primesc restantele in martie si toti au semnat. Cand a venit Piturca si a aflat a luat foc, ca el dorea ca jucatorii sa devina liberi de contract. Pe fondul acestor probleme am incercat sa iau legatura cu el. N-a vrut sa ma primeasca. Am decis sa iau masurile care se impuneau. Am consultat un avocat si am inceput procedurile de suspendare", a precizat Mititelu.

El a mai spus ca, dupa ce l-a suspendat pe antrenor, a inceput "nebunia", suporterii au venit "sa ii dea in cap", iar Piturca a spus ca ii va cere despagubiri de 7 milioane de euro si "il va distruge".

Dupa ce in februarie 2011 i-a fost desfacut contractul de munca lui Piturca, acesta a depus o actiune la comisiile FRF, iar comisiile au stabilit ca Victor Piturca trebuie sa primeasca suma de 7 milioane de euro de la clubul Universitatea Craiova.

"Presedintele comisiei jurisdictionale a FRF, Gabriel Manu, era avocatul lui Piturca de 10 ani. Nu stiam unde sa depun actiune la instanta civila, de aia am facut si la Craiova si la Bucuresti. Cererile de chemare in judecata au fost formulate numai impotriva lui Piturca. Dupa introducerea actiunilor, am primit doua adrese de la FRF si mi se cerea sa imi retrag actiunile impotriva Federatiei. Am chemat avocatii, fiind putin panicat, iar acestia mi-au comunicat ca nu e nicio problema, ca ne incadram pe statutul FRF. Statutul permite in cazul litigiilor de munca actiuni la instantele civile. Am transmis catre FRF ca nu e nicio problema ca litigiile nu sunt declansate impotriva FRF. A venit o adresa pe 13 iulie, ca daca nu retrag actiunile voi fi exclus. Cu o seara inainte, pe 12 iulie, am vorbit cu Gigi Becali, care mi-a spus: 'ba, te vor exclude'. Nu mi-a zis nume, dar mi-a dat de inteles ca stie de la Borcea", a mai declarat Adrian Mititelu.

"In primavara anului 2011, intre mine si Dragomir se accentuase conflictul. Sandu a achiesat la planul lor sa ma distruga. Sandu controla tot. El facea regulamente, el stabilea arbitrii si era nemultumit ca eu am inceput sa ma plang ca erau comise abuzuri sub conducerea sa (...) Am vrut sa ma duc la sedinta de la FRF, dar mi s-a transmis ca nu am ce cauta acolo. Am stiut de adunarea generala pentru ca am fost la DNA cu o zi inainte si un procuror mi-a zis sa imi vad de treaba, daca nu am fost invitat. 'Lasa-i dracu ca nu ai ce sa faci', asa mi-a zis procurorul", a mai spus Mititelu in sala de judecata.

Fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Sandu, si fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, au fost condamnati de Tribunalul Bucuresti, in iunie 2016, la cate trei ani inchisoare cu suspendare in dosarul dezafilierii ilegale a Universitatii Craiova.

Potrivit deciziei tribunalului, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir au fost obligati sa plateasca in solidar cu FRF si LPF despagubiri catre SC Fotbal Club Universitatea Craiova SA in valoare de 1.084.592.000 lei (aproximativ 240 milioane euro).