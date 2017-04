O casierie ApaVital se inchide temporar. Care sunt alternativele de plata a facturilor

Reprezentantii ApaVital Iasi aduc la cunostinta utilizatorilor ca in perioada 19 aprilie -10 mai 2017, casieria Octav Bancila (Bariera Tigarete) va fi inchisa.

"Alternativele de plata pentru perioada in care casieria va fi nefunctionala sunt multiple si la indemana tuturor utilizatorilor nostri: facturile pentru serviciile de apa si de canalizare se pot achita la Raiffeisen Bank sau la unitatile unde se pot efectua plati Pay Point, comod si in siguranta. De asemenea, se pot efectua plati online prin portalul www.apavital.ro, prin internet banking sau in numerar, la sediile altor institutii bancare. In situatia in care plata facturii pentru serviciile de apa si canalizare se face prin virament bancar, data platii este aceea la care contul creditorului a fost alimentat cu suma de bani care a facut obiectul platii", au explicat acestia.

Dupa perioada mai sus mentionata casieria Octav Bancila isi va reincepe activitatea dupa programul normal de functionare: Luni - Vineri: 9.00 - 17.00.