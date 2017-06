O CELEBRITATE din Romania a ajuns de URGENTA la SPITAL! A trecut prin MOMENTE CUMPLITE pe masa de operatie

Otilia Bilionera a trecut, de curand, prin clipe cumplite, doar norocul salvandu-i viata. Vedeta a ajuns, de urgenta, pe masa chirurgilor, a fost operata in ultimul moment si, cu mult noroc, a scapat cu viata.

Otilia Bilionera a povestit calvarul prin care a trecut.

"Am avut o hemoragie interna provocata de un chist si a trebuit sa fiou operata de urgenta. Norocul meu a fost ca eram in Turcia, iar medicii de acolo au actionat prompt si mi-au salvat viata. Chiar mi-am vazut moartea cu ochii. Din cauza hemoragiei interne doctorii mi-au scos doi litri de sange din stomac. Norocul meu a fost ca si-au dat seama imediat ce am datorita aparaturii de ultima generatie pe care o au la spital. Cred ca daca eram in Romania nu aveam nicio sansa", a spus Otilia Bilionera pentru SpyNews.

Otilia Bilionera se iubeste cu Sinan Akcil, unul dintre artistii turci care se bucura de un succes fantastic la el in tara. Cantaretul de 36 de ani a dat lovitura dupa ce, in 2009, s-a clasat al patrulea la Eurovision.