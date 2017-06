Johanna Budwig

, o cercetatoare germana, a descoperit

inca din 1951, dar probabil nu ai auzit asta pana acum! A fost nominalizata de 6 ori la Premiul Nobel si are 2 doctorate, unul in medicina si unul in industria farmaceutica.

In timpul vietii, a vindecat de cancer 90% dintre pacientii avuti, folosind incrediente naturale care nu au efecte adverse. Totusi, descoperirea ei nu a fost profitabila pentru companiile farmaceutice, care au preferat ca medicamentul folosit de ea sa ramana secret, asa ca multi dintre noi nu am auzit pana in ziua de astazi de Budwig si succesul ei in vindecarea cancerului.

„Am raspunsul impotriva cancerului, dar doctorii americani nu asculta. Vin aici, imi observa metodele si raman impresionati, apoi vor sa facem o intelegere, sa ia medicamentul in tara lor si sa faca multi bani. Eu nu fac asta pentru bani si refuz, din cauza asta nu sunt agreata de ei”, spunea Johanna.

Nu ar trebui sa ne mire ca marile

au pastrat aceste descoperiri remarcabile departe de ochii oamenilor de rand. Daca leacul pentru cancer este aflat, cum vor mai face ei bani? Aceasta boala a devenit una dintre cele mai profitabile din industria omenirii si vor face tot ce le sta in putinta sa o pastreze asa.

Cu totii suntem expusi la nivele ridicate de toxine si radiatii care pot provoca aceasta boala nemiloasa numita cancer. Traim intr-un mediu propice pentru dezvoltarea celulelor canceroase. Cand aceasta conditie ajunge la stadiile finale corpul nostru devine acid si capacitatea sangelui de a transfera si transporta oxigen devine semnificativ redusa. Nivelul de oxigen din sange al unei persoane sanatoase este cuprins intre 98 si 100, in timp ce pacientii cu cancer au o esalonare de 60, masurata cu un oximetru.

Lipsa oxigenului din sangele unui pacient de cancer este substituita cu deseuri cum ar fi dioxidul de carbon. Aceasta lipsa de oxigen conduce la formarea de tumori, iar celulele sufera mutatii pentru a obtine energie dintr-un proces de fermentare a zaharului. Aceasta nu este un proces „curat” biochimic, iar produsele de fermentatie care se acumuleaza in tesuturi determina o toxicitate chiar mai ridicata. Acest lucru duce la o acidoza si o foamete a oxigenului celular. Toate acestea conduc in mod inevitabil la proliferarea celulelor canceroase si au consecinte fatale pentru pacient. Aceste afirmatii nu sunt fictiune, ele se bazeaza pe stiinta reala si dovedite de castigatorul Premiului Nobel din 1932, dr.

.

Cel mai important instrument in lupta impotriva cancerului este oxigenul, iar dr.

respecta acest principiu. Protocolul sau implica stimularea aprovizionarii cu

si ajustarea nivelului de pH al organismului intr-o stare alcalina si face o treaba mult mai buna decat orice alt tratament existent pe piata. Odata ce am reusit sa realizam un mediu alcalin in corpul nostru, sangele nostru este pompat cu oxigen, ducand la foametea si moartea celulelor canceroase mutante.

se bazeaza pe utilizarea unui amestec din ulei de in si branza de vaci. De asemenea, a descoperit ca asa-numitele diete „sanatoase”, lipsite de grasimi, pot face mai mult rau decat bine si au decis sa adopte o abordare diferita. Ea a eliminat grasimile si alimentele nesanatoase care va scad nivelul oxigenului si s-au concentrat asupra alimentelor sanatoase si vindecatoare. Ea evidentiaza importanta expunerii la soare, deoarece este o

– vitamina anti-cancer.

Protocolul dr. Budwig este alcatuit din doua etape. Prima faza este una naturala, in care gruparile sulfhidril din branza sau branza de cota se leaga cu acizii grasi nesaturati din uleiul de in. Dr. Budwig a descoperit ca organismul va sintetiza

din uleiul de in, in cantitatea exacta de care are nevoie. „Fara acesti acizi grasi, enzimele respiratorii nu pot functiona si persoana se sufoca, chiar daca ii este administrat un aer bogat in oxigen. Deficitul acestor acizi grasi nesaturati afecteaza multe functii vitale. Mai intai de toate, scade cantitatea de oxigen disponibila a persoanei. Nu putem supravietui fara aer si mancare; Nici nu putem supravietui fara acesti acizi grasi", a afirmat ea. Remediul pe care ea l-a conceput este, de obicei, administrat pe cale orala, dar in cazurile terminale, dr. Budwig a administrat uleiul de seminte de in, in forma de clisma.

A doua etapa a Protocolului Budwig se refera la o dieta special conceputa, care ar trebui urmata timp de cel putin 6 luni.

Se amesteca 1 lingura de ulei de in si 2 linguri de branza de cota organica cu continut scazut de grasimi pentru fiecare 45 de kilograme ale pacientului. Totusi, doza trebuie ajustata in functie de simptomele dumneavoastra individuale si de severitatea bolii. Combinati uleiul de seminte si branza cu un amestecator de imersie timp de un minut, nu incercati sa o faceti manual. Doar un blender va poate oferi consistenta de care aveti nevoie. Apoi, trebuie sa macinati cateva linguri de seminte de in intr-un macinator de cafea timp de un minut, pentru a obtine un amestec aerisit si pufos. Se toarna amestecul intr-un castron si se adauga amestecul de ulei si branza. Se amesteca totul cu o lingura de lemn pana se combina. Luati remediul acesta o data pe zi!

Stati suficient de mult la soare pentru a stimula vindecarea mintii si a corpului

Beti numai apa purificata

Eliminati carnea, zaharul sau grasimile animale complet din dieta dvs.

Ar trebui sa mancati doar alimente imediat dupa preparare

Eliminati toate alimentele procesate din dieta dumneavoastra

Consumati seminte de in, proaspete

Consumati numai fructe si legume proaspete si organice

Combinati branzeturile sau branza de vaci si uleiul de seminte de in, intr-un raport de 2: 1 si amestecati pana cand nu exista nici un ulei vizibil plutitor

Nu adaugati alte ingrediente pana la rezultatul final al amestecului de branzeturi

Evitati toate tipurile de medicamente si suplimente.