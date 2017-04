O cladire simbol a Iasului si-a gasit un nou proprietar

Hanul Trei Sarmale si-a gasit un nou proprietar, dupa ce cladirea a ramas uitata ani de zile la rand. Imobilul a fost cumparat cu suma de 2,9 milioane de lei, de firma SC Fio Grup Company, detinuta de afaceristul Marian Panainte.

In trecut au mai existat incercari de a scoate la licitatie celebra cladire de pe Bucium, dupa ce proprietarii nu au reusit sa isi plateasca datoriile catre un alt afacerist din Iasi, cel care a scos la licitatie ipoteca prin intermediul Biroului Executorilor Judecatoresti Andrei Cezar si Nechifor Ionela Olguta.

Istoria cladirii unde mari personalitati ale epocii poposeau

Hanul Trei Sarmale este un vestit han turistic din municipiul Iasi, aflat de-a lungul Soselei Bucium.

Denumirea hanului provine de la faptul ca trecatorii intrati in han erau serviti cu trei sarmale. Erau servite aici bucate alese si vinuri din Podgoria Bucium, dar si din alte podgorii.

In anul 1948, hanul a fost nationalizat de catre autoritatile comuniste ale Romaniei, iar Dumitru Luca, ultimul proprietar, a fost condamnat la 6 ani inchisoare.

In anul 1969, cladirea a fost trecuta in administrarea Oficiului National de Turism (ONT), in acel moment hanul aflandu-se in ruina. Nu exista instalatie de iluminat, incalzirea era asigurata cu sobe si se impunea inlocuirea stalpilor de sustinere putrezi si a invelitorii de carton. ONT a investit sume importante in reabilitarea hanului, demolandu-l in 1970 si reconstruindu-l la o dimensiune de trei ori mai mare decat cel anterior. Lucrarile de renovare s-au efectuat dupa planurile arhitectului I. Costinescu, hanul redeschizandu-si portile in vara anului 1971.

Dupa Revolutia din decembrie 1989, hanul a devenit proprietatea SC Turism Moldova SA. Urmasii ultimului proprietar au actionat in instanta societatea sus-amintita, cerand restituirea hanului.

In anul 1999, SC Turism Moldova SA a inchiriat hanul lui Vasile Sarbu, patronul SC "M and Co.V. '93" SRL. Printr-o hotarare judecatoreasca din 28 noiembrie 2005, Tribunalul Iasi a stabilit punerea in posesia Magdei Chiosac si a lui Rodica si Grigore Luca (copiii lui Dumitru Luca) a Hanului "Trei Sarmale" si a terenului din jur, de 2.000 mp.