O eleva a returnat un telefon mobil gasit in parc

O tanara dina dat dovada de spirit civic dupa ce a gasit un telefon mobil in valoare de circa 1.000 de lei, pe care l-a predat unei patrule de politisti locali care se afla in zona. Andreea A., in varsta de 18 ani, domiciliata în municipiul Iasi, a înmânat politistilor locali din cadrul ServiciuluiLocala 2, care se ocupau de metinerea ordinii si linistii publice cu ocazia desfasurarii activitatilor cultural -artisice pe strada Vasile Pogor, unpe spatiul verde."În urma verificarilor efectuate, lucratorii institutiei noastre au restituit numitului S. R., de 45 ani, domiciliat în judetul Iasi, bunul", au declarat reprezentantii Politiei Locale Iasi.Totodata, la sfasitul saptamanii trecute, în jurul orelor 19:00, numitul C. G., de 20 ani, domiciliat în municipiul Iasi, a înmânat politistilor locali din cadrul Serviciului Politie Locala 3, care executau serviciul în, ogasita în incinta stadionului. In interiorul gentii se afla o suma mica de bani si un telefon mobil care au fost returnati femeii din Franta.