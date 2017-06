Ieri, un echipaj SMURD a fost solicitat de urgenta la locuinta unei femei din localitatea ieseana Podu Iloaei. Femeia, in varsta de 62 ani a incercat sa se sinucida prin spanzurare. Aceasta a fost descoperita, dupa un anumit timp de unul dintre membrii familiei, care a sunat imediat la Serviciul de urgenta 112.



Echipajul medical a gasit-o pe femeie in coma hipoxica, creierul nefiind oxigenat o perioada de timp. Femeia a fost transportata la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi si este internata la Clinica ORL, la terapie intensiva.



Prognostocul medicilor privind evolutia starii de sanatate a pacientei este foarte rezervat. Femeia se zbate intre viata si moarte. Daca va scapa cu viata va ramane cu sechele neurologice foarte grave. Nu se stie ce a determinat-o pe femeie sa recurga la acest gest extrem. Pacienta nu figureaza in evidentele spitalului ca ar mai fi avut vreo tentativa de suicid.





