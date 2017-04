O femeie care calatorea cu compania British Airways din Los Angeles spre Londra a suferit o umilinta ingrozitoare: a fost nevoita sa stea uda pe tot timpul zborului.

Kocharik Tsamouzian, de 87 de ani, a cerut sa foloseasca toaleta in timp ce avionul era intarziat pe pista timp de 90 de minute. O stewardesa i-a blocat in mai multe randuri accesul la baie, iar in cele din urma batrana a facut pe ea.

Cum nu avea haine de schimb in cabina a calatorit asa timp de 13 ore, plangand tot drumul. Compania a oferit bunicutei o plata compensatorie de 40 de lire sterline, pe care fiica femeii a catalogat-o ca fiind o "insulta".

Compania aeriana a recunoscut incidentul, insa a declarat ca, desi regreta ca pasagera a avut o experienta neplacuta, echipajul a procedat corect, potrivit Daily Mail.

"Echipajul nostru este special instruit pentru a le face clientilor zborul cat mai comfortabil, insa regulile de siguranta ale Autoritatii Aviatiei Civile stipuleaza ca toata lumea trebuie sa ramana in scaune, cu centurile puse, cand avionul se pune in miscare. Securitatea si siguranta pasagerilor este principala prioritate" a declarat un purtator de cuvant al British Airways.

Batrana, care venea sa-si viziteze fiica stabilita in Anglia a fost extrem de rusinata de incident, neavand probleme sanatate care sa fi generat situatia si i-a spus acesteia ca nu mai vine niciodata in Marea Britanie.