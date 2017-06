Andreea Esca a povestit pe pagina sa de Facebook momentele impresionante prin care a trecut in timpul unei calatorii cu avionul.

„Am promis pe instagram ca azi va spun o poveste. Ieri am plecat din Cluj la ora 12 catre Bucuresti pentru editia speciala Simon Halep si m-am intors la ora 23 in Cluj pentru renumita petrecere de sfarsit de TIFF. Asta, desigur dupa ce ajunsesem la Cluj vineri dimineata?. O multime de oameni m-au intrebat de unde am atata energie??? Si de ce sa ma mai intorc daca tot am revenit pentru jurnal? In avionul de intoarcere, in stanga mea, pe celalalt culoar erau doua tinere doamne. In timpul zborului, la un moment dat , cea care era mai aproape de mine imi intinde hartia din imagine, spunandu-mi ca este din partea doamnei de langa ea. Citesc si imi dau seama ca acum stiu de ce am luat acest avion, stiu de unde am energie, stiu de ce sunt fericita. Pentru ca intalnesc oameni ca ea. "Sunt prea timida sa-ti spun toate astea, dar sunt suficient de nebuna sa-ti scriu....Si ca si cum nu e destul... priveste ce luna e pe cer?" . Sunt muta si plina de fericire. Simt ca vreau sa-i multumesc tare de tot. N-am pe ce scrie. Aleg semnul cartii pe care o citesc si ii marturisesc , pe spate, ca tocmai a facut un om fericit. Ii trimit biletelul prin acelasi mesager. Nu ne vorbim. Zambim. Fericite. "Nu-i viata grozav de interesanta si frumoasa?" Este, Maria!” a scris vedeta pe Facebook.