O ferma produce mii de tone de rosii in desert fara apa dulce, combustibili fosili sau pamant

Intr-o regiune desertica din sudul Australiei, compania Sundrop Farms produce mii de tone de rosii doar cu soare si apa de mare. Nu este irosit niciun strop de apa dulce, combustibilii fosili au fost inlocuiti cu energie solara, iar roadele nu au nevoie aici de pamant.



Lansata oficial la sfarsitul anului trecut, in urma unui proiect pilot de sase ani, ferma detinuta de Sundrop poate fi descrisa ca un hibrid intre o sera si o instalatie solara.

O instalatie formata din 23.000 de oglinzi reflecta lumina soarelui catre un turn solar. La randul sau, turnul produce atat electricitatea, cat si caldura necesare pentru asigurarea conditiilor ideale in interiorul serei.

De asemenea, caldura este folosita pentru desalinizarea a 1 milion de litri de apa de mare pe zi. Apa este pompata dintr-un golf din apropiere printr-o conducta.

Apa proaspata obtinuta, imbogatita cu ingrasamant natural si micronutrienti, este folosita pentru irigarea plantelor crescute in sistem hidroponic, in substrat din nuci de cocos.

Sunt economisite in acest fel cantitati considerabile de resurse naturale si este prevenita emiterea in atmosfera a unei cantitati insemnate de poluanti.

Potrivit reprezentantilor Sundrop

, metoda de productie de la ferma din Port Augusta, care se intinde pe o suprafata de aproximativ 20 de hectare, salveaza echivalentul a 180 de bazine olimpice de apa dulce si peste 2 milioane de litri de combustibil diesel pe an. De asemenea, se evita emiterea a 26.000 de tone de dioxid de carbon.

In plus, nu sunt folosite nici pesticide, deoarece aerul este purificat printr-un sistem de ventilatie care foloseste apa de mare, tinand insectele sub control.

In zilele insorite,

instalatia solara poate produce pana la 39 de megawatti

, depasind necesitatile zilnice al serei. Excesul de caldura si de apa sunt stocate pentru utilizari ulterioare. Sera ramane cuplata la reteaua de energie electrica ca masura preventiva.

Ferma produce peste 15.000 de tone de rosii pe an, adica 15% din productia totala de rosii din Australia. Toate rosiile Sundrop Farms sunt vandute in magazinele unui important comerciant local, cu care compania a incheiat un parteneriat pe zece ani.

Costurile pentru constructia fermei s-au ridicat la 200 de milioane de dolari, suma care include o investitie de 100 de milioane de dolari din partea unei firme de capital privat, insa cheltuielile de operare sunt mult mai mici decat in cazul serelor conventionale, conform reprezentantilor companiei.

Sundrop Farms dezvolta sere similare si in Marea Britanie, SUA si Portugalia si spera ca in viitor sa se extinda si in alte tari.

Dincolo de beneficiile evidente ale metodei sale sustenabile de productie agricola, tehnicile folosite de companie ridica si unele semne de intrebare. De exemplu, activistii de mediu au mentionat problema debarasarii de apa cu o concentratie prea mare de sare rezultata in urma procesului, un fel de saramura care este reintrodusa in ocean si care poate dauna vietii marine.

CEO-ul companiei, Philipp Saumweber, sustine insa ca este folosita o procedura prin care apa rezultata este doar putin mai concentrata decat cea a oceanului si are o temperatura apropiata de aceasta, iar diferentele minore de salinitate sunt aprobate de Autoritatea pentru Protectia Mediului.



sursa: ziare.com