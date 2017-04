Accidentul a avut loc in localitatea ieseana Slobozia, din comuna Voinesti, duminica dupa-amiaza. Baiatul de doar 15 ani a luat cheile masinii din casa, si-a luat sora mai mica si a plecat la plimbare. Masina a fost distrusa dupa ce s-a lovit de un stalp. Din nefericire a fost lovita pe partea in care se afla fetita de doar 5 ani.



"Ce sa-i fac acum la baiat? Asta este... Gresesc si copii de judecatori si politisti... A gresit. Bine ca este fata bine. A fost operata si doctorii au spus ca se va face bine", a declarat tatal copiilor. Vina este in primul rand a parintilor, iar mai apoi a minorului. O tragedie s-ar fi putut petrece chiar sub nasul lor.



"Copilul a luat cheile si a plecat cu masina. Nu i-a dat nimeni voie. Este copil. Bine ca nu a fost mai rau", a spus un vecin. Tatal copiilor a spus ca va duce masina la fier vechi si va da uitarii incidentul.