O fetita de cinci ani a cazut in gol de la fereastra gradinitei

Fereastra

O fetita de cinci ani a cazut in gol de la o inaltime de cinci metri, dupa ce a sarit pe geamul de la baie, intrucat ramasese blocata. Desi ingrijitoarea gradinitei se afla in zona, ea spune ca nu a stiut ce se intampla. Cazul a ajuns in atentia Inspectoratului Scolar Judetean Olt, dar si a Politiei, care au inceput o ancheta.



Incidentul s-a petrecut luni dimineata, in jurul orei 9.30. Fetita in varsta de cinci ani face parte din grupa mijlocie a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 2 din Slatina. Aceasta grupa isi desfasoara activitatea in sala de sport a Scolii nr. 5. Educatoarea sustine ca micuta a cerut voie sa mearga la baie si atunci s-a intamplat incidentul.

Directoarea gradinitei sustine ca, de fapt, fetita ar fi cazut accidental, pentru ca nu a mai putut cobori de pe geamul pe care se urcase. Directoarea mai spune ca, in urma incidentului de ieri dimineata, vor fi luate masuri de siguranta la baie. Reprezentantii Politiei Olt sustin ca s-au autosesizat cu privire la incidentul de luni dimineata si au inceput verificarile. Acestia spun ca au stat de vorba cu parintii copilului, insa ei au declarat ca micuta a cazut in baie si nu a suferit rani. Pana in prezent, la Politie nu a fost depusa plangere din partea parintilor fetitei. Reprezentantii gradinitei spun ca micuta nu s-a prezentat marti si a ramas acasa.