O fotbalista suedeza acuza un jucator celebru din Liga I, ca a "incercat s-o violeze”

O fotbalista sustine ca un jucator celebru din Prima Liga a incercat s-o violeze intr-o camera de hotel din Londra. Alexandra Nord, care joaca pe postul de atacant, il acuza pe un jucator celebru ca ar fi dezbracat-o in timp ce ea dormea. Tanara sustine ca l-a intalnit pe fotbalist intr-un club de noapte din Mayfair, Londra, iar acesta a inceput sa-o curteze. Femeia, in varsta de 25 de ani, a recunoscut ca au dormit impreuna, insa atunci cand s-a trezit a doua zi era dezbracata. “El nu avea dreptul sa ma atinge fara permisiunea mea. A incercat sa intretina relatii intime cu mine. In plus, am realizat ca nu aveam haine in partea de jos a corpului”, a marturisit suedeza Alexandra. „Am inteles ca el este cel care m-a dezbacat, insa nu stiu cat de departe a mers. Primul lucru la care m-am gandit a fost sa-l dau afara din camera. Prima mea reactie a fost furia, dupa aceea rusine si m-am gandit ca poate si eu as fi avut o vina.”

“Am incercat sa scap de acest tip de mai multe ori inainte. Nu i-am dat nici un drept sa-mi ating corpul fara permisiunea mea...Ceea ce imi amintesc este ca nu am vrut niciodata sa ajung in aceasta situatie”, a declarat aceasta. Alexandra a spus ca fotbalistul continua s-o agaseze. “Sunt suparata, trista si rusinata. .. El nu intelege ca nu vreau sa fiu cu el”, conchide aceasta.

