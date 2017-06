O institutie din Iasi isi schimba parcul auto

Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor (DJEP) va participa la “Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017-2019”.

"Institutiile publice sunt eligibile pentru a participa in cadrul acestui program, sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate. Obiectivul programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu, acordata sub forma primei de casare, pentru achizitionarea autovehiculelor noi, mai putin poluante, in schimbul predarii spre casare a autovehiculelor uzate. Scopul programului il constituie imbunatatirea calitatii mediului prin reinnoirea parcului auto national", au precizat reprezentantii institutiei.

DJEP Iasi propune achizitionarea unei autoutilitare usoare pentru parcul auto propriu, inlocuind astfel autovehiculul uzat.