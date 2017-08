O LEGENDA a nationalei de fotbal a Turciei, a fost arestata! Presupuse legaturi cu lovitura de stat esuata

Un fost portar al nationalei de fotbal a Turciei, Omer Catkic, a fost arestat marti dimineata pentru presupuse legaturi cu puciul esuat din vara anului trecut, a anuntat presa locala, citata de AFP. Catkic, care va implini 43 de ani in octombrie, este suspectat de autoritati ca a folosit aplicatia de mesagerie criptata ByLock, pe care Ankara o considera instrumentul de comunicare privilegiat de pucisti, explica agentia privata Dogan. Domiciliul fostului portar a fost perchezitionat in momentul arestarii sale, a precizat ziarul Sabah.

Catkic, 19 selectii in nationala Turciei, prezent in lotul la cateva turnee finale, a pus capat carierei de fotbalist in 2012, ultima sa echipa fiind Antalyaspor. De atunci, el fost comentator TV. Tentativa de lovitura de stat este imputata de Ankara predicatorului islamist Fethullah Gulen, stabilit in Statele Unite, care neaga acuzatiile. Puciul esuat a fost urmat de ample epurari, in cursul carora peste 50.000 de persoane au fost arestate, iar mai bine de 100.000 concediate sau suspendate. Lumea sportului nu a fost scutita, fiind emise, de exemplu, mandate de arestare impotriva lui Enes Kanter, baschetbalist din NBA, sau a fostului mare fotbalist Hakan Sukur, ambii stabiliti in SUA.

