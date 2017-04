O membra a trupei ASIA a ajuns vedeta pe site-urile pentru ADULTI - FOTO

Mai intai a facut furori ca si cantareata, fiind alaturi de colegele sale printre cele mai in voga in anii 2000. Dupa ce a parasit trupa ASIA, Anemona Niculescu s-a indreptat catre o cariera in actorie, unde a avut succes. A jucat in „Secretul Mariei” si a primit un rol in productia pentru marele ecran „Pacala se intoarce”, regizata de Geo Saizescu. Culmea este ca fix acest din urma film lansat in 2006 ii face probleme Anemonei si acum. Ea poate fi admirata complet goala pe site-ul pentru adulti xhamster.com, intr-un montaj video cu scene din pelicula respectiva, relateaza fanatik.ro.

Anemona Niculescu stie de existenta respectivului material de cativa ani, dar nu a putut face nimic ca acesta sa dispara. "Nu-mi vine sa cred. Nu stiu ce sa zic si nici cu cine sa vorbesc ca acele imagini sa fie scoase. Bineinteles ca sunt folosite ilegal, fara nici un drept si fara acordul meu”, a declarat cantareata pentru presa mondena. Si in prezent imaginine sunt folosite ilegal de acel site.