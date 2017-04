Intr-o epoca in care, nu putem vedea lumea actuala fara industrializare, la cautare din ce in ce mai mare, sunt lucrurile facute handmade (manual). Lucrurile facute handmade, sunt cu atat mai frumoase cu cat, fiecare lucru facut de mana, este unic in felul lui. Atentia de care se bucura fiecare produs, se reflecta si in calitatea acestuia.