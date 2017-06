Postul de televiziune Romania TV a difuzat duminica, 18 iunie 2016, si cea de-a doua inregistrare cu procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi. La fel ca si in prima inregistrare audio, sefa DNA le cere procurorilor din subordinea sa iasa cu dosare, certandu-i ca "de cinci saptamani nimeni nu a invinuit pe nimeni in DNA". Una dintre problemele pe care Kovesi pare ca o vede pentru faptul ca DNA nu mai face dosare la fel ca in trecut ar fi deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei, unde in prezent este judecator fostul sef al DNA Daniel Morar. De altfel, in cadrul celei de-a doua inregistrari, Kovesi face referire la actualul judecator CCR Daniel Morar caruia sustine ca ii va duce dosare ale DNA in brate "si-i zic 'ia-le, domnu' Morar, spala-te cu ele pe cap'.

Iata afirmatiile Laurei Codruta Kovesi facute in cea de-a doua inregistrare prezentata duminica seara de Romania Tv:

"Nu stiu cum vedeti voi lucrurile, e a treia oara cand spun... eu am zis si la Cheile Gradistei, zic si acum, daca noi in dosarele astea nu ne facem treaba macar sa stim. De acum o sa stau aicea, o sa transfer toata treaba. Sunt unii (neinteligibil) si cand se pleaca acasa, dar sunt unii care pare ca nu fac nimic. N-am vazut nimic. Nu mai zic ca sunt dosare, nu vreau sa dau exemple, sunt cateva 7,9, ma intreaba presa in fiecare saptamana de m-am saturat eu de ele si nu se misca nimic.

Spuneti-mi ce se intampla, sa stiu! Pentru ca o sa ajungem sa vorbim in fiecare saptamana sa va intreb ce-ati facut pentru astazi. Pentru ca numai unii si aceiasi lucreaza. Pe mine nu ma convinge nimeni ca din 8.000 de dosare, noi intr-o luna nu am invinuit un inculpat, nu am putut trimite in judecata un inculpat... din 8.000 de dosare.

Daca voi din sala asta ma convingeti, plec si nu mai zic nimic. Unii si aceiasi sunt injurati de dimineata pana seara. Unii si aceiasi colegi sunt injurati de dimineata pana seara si altii stau la umbreluta noastra. Las' ca sefa se descurca, Uncheselu se descurca, Dumitriu se descurca, nu stiu care se descurca. Si va mint, si liniste, e frumos la DNA, nu?! Salarii mari, nu ne intreaba nimeni cand venim, cand plecam, stam cu curu' pe dosare, nu ne intreaba nimeni de ele... Nu se poate!

Deci, va rog sa imi spuneti, de ce, nu stiu, care vreti sa fiti primu', ca daca nu va numesc eu. De ce de o luna de zile, o luna jumate nu s-a intamplat nimic, vreau si eu sa stiu: Ce va lipseste?

Poate va ganditi sa va faceti si voi niste prioritati si vreau sa vad ca de la Sectie acolo o luna de zile macar trei persoane sunt invinuite. Orice parchet din Romania mi-l aratati, eu va arat ca intr-o luna aia invinuiesc trei persoane si noi DNA-ul doar am stat. De cinci saptamani nimeni nu a invinuit pe nimeni in DNA. Deci, nu pot sa cred asa ceva. Daca nu vreti, spuneti-mi! Daca nu puteti, spuneti-ne! Dar dati-ne un raport.

Pai nu suntem gradinita sa ne apucam sa-i invatam pe unii ce au de facut. Si credeti-ma, nu-mi place... stiti bine cei care sunteti mai vechi in DNA stiu ca nu v-am intrebat nici cand ati venit nici cand ati plecat, nici de ce lipsiti. Sa va iau sa va intreb ce-ati lucrat saptamana asta... da' unii va culcati pe ureche, aveti cu totul alte activitati.

Daca ma duc cum la biroul de presa si fac o lista... deci credeti-ma ca de dimineata pana seara stau si raspund la toate asta... n-am zis nimic de rau de nimeni din DNA, totdeauna am laudat DNA-ul ca vai, cat muncim! Dar credeti-ma, am ajuns in punctul in care si oamenii ne sustin isi pun intrebarea 'noi ce facem?' Ne-am speriat sau ce? Cine s-a speriat, sa plece! Cine nu are chef de munca, sa plece! Raman 10 oameni la DNA da' aia ne vedem de treaba, frate si ne luptam pana-n panzele albe!

Si-am auzit si comentarii cu dosaru'' pe OUG 13. Domne, eu mi-am asumat acest dosar. Eu mi-am asumat acest dosar, impreuna cu domnul Surugiu si cu domnul Uncheselu. N-au facut un milimetru la stanga si la dreapta fara ca eu sa nu spun 'da, domne, sunt de acord si sustin treaba asta', si cred in continuare ca am facut ce era legal si corect. Chiar sa zica Curtea Constitutionala ca am derapat institutional pentru ea. O sa iau cele 4 dosare existente in DNA cu acelasi obiect, facute exact in acelasi lucru si le duc in brate lu' Morar si i le pun in brate si-i zic 'ia-le, domnu' Morar, spala-te cu ele pe cap'.

Noi dam cu subsemnatul si la inspectie, dam cu subsemnatul si la MJ ne injura toata lumea de dimineata pana seara si mi-am asumat. Mi-am asumat pentru ca am crezut ca facem niste lucruri. Si altii stam cu dosarele sub fund si nu facem nimic. O sa am si cu Sectia 1... dosarul... uite, ultima e Udrea, condamnata 6 ani pe abuz.

Este o singura problema acum la Curtea de Apel Alba, unde doamna judecator motivatiile incrimineaza abuzul in serviciu si acolo a facut contestati in anulare si acolo avem practica constanta a Inaltei Curti: tot timpul va avea fata de ei.

O mai facem o data fiindca suntem atat de hotarati sa mergem in fata, nu e nicio problema. Daca e problema cu decizia Curtii, hai sa dam clasare si spunem ca din cauza deciziei Curtii inchidem dosarul. Dar daca stim ca e de clasare si nu e bazat pe leegislatia in vigoare, inchideti dosarul, ca n-am nicio problema. Eu stiu ca ne-a dat peste cap decizia Curtii, sa vedeti asta, exceptia invocata de Bombonica ce ne va da peste cap. Da' pana atunci trebuie sa ne facem treaba!"

sursa: Luju.ro