O noua procedura pentru constructia de locuinte in Gradinari

Procesul de reorganizare si de reforma a modului de gestionare a fondului locativ din municipiul Iasi continua. Municipalitatea a anuntat ca licitatia privind proiectarea unor noi locuinte sociale in zona Gradinari a fost publicata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Acestia au anuntat ca au dispus Directiei de Fond Locativ sa faca o verificare la blocurile de locuinte sociale din bulevardul Chimiei, anume blocurile 7 - 17. Astfel de verificari urmeaza a fi efectuate si la locuintele ANL si la toate locuintele sociale ale municipalitatii.

Astfel, reprezentantii Directiei Fond Locativ si ai Politiei Locale au efectuat verificari la 224 locuinte sociale din bulevardul Chimiei. Au fost verificate 140 apartamente, acolo chiriasii fiind gasiti acasa la momentul verificarii in teren. Patru chiriasi au fost somati ca in termen de 60 de zile sa readuca locuinta la starea initiala. In caz de neconformare acestia vor fi dati in judecata in vederea rezilierii contractului de inchiriere si evacuarii din spatiul locativ. Totodata, patru familii au contractele expirate si au fost date in judecata pentru lipsa titlu valabil in vederea obtinerii unei sentinte de evacuare. Politistii locali au emis 21 de somatii pentru nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la plata chiriei.

Directia Fond Locativ, prin Serviciul Administrare Spatii cu Destinatia de Locuinta, va continua actiunile de verificare la imobilele aflate in administrare in vederea monitorizarii respectarii clauzelor contractuale de catre chiriasi si luarii masurilor prevazute de reglementarile legale in vigoare.