Regizata de Emil Gaju, cu scenografia de Alina Dinca Puscasu, piesa denumita "Iarna dragostei noastre" va fi jucata pe scena Teatrului National din Iasi (TNI), in Sala Studio Teofil Valcu, in aceasta seara (7 aprilie 2017 - n.r.), incepand cu ora 18:00. Biletele pot fi achizitionate de la Agentia Teatrala (str. Stefan cel Mare nr. 4, langa BCR), de marti pana sambata inclusiv, sau de la casele de bilete ale salilor de spectacol, cu o jumatate de ora inaintea reprezentatiei.

"Acest spectacol este, de fapt, o frumoasa poveste de iarna pentru adulti. Un spectacol care iti cerne in suflet, precum o fantastica ninsoare, speranta, credinta si dragostea! Ar mai avea un subtitlu metaforic – Insula Iubirii. Aici, in aceasta Casa, domina iubirea adevarata, cea care nu dispare odata cu trecerea anilor. Nimerind aici, dar deloc intamplator, un om chinuit de singuratate si angoase, se debaraseaza de tot ce este inutil si obsedant, regasindu-se pe sine insusi, regasind de fapt Iubirea. Altfel care ar fi scopul suprem al existentei umane, daca nu acest sentiment sublim ?! E, daca vreti, o lunga epistola teatrala catre Mos Craciun, deoarece evenimentele se petrec intre minunatele sarbatori de iarna, Craciun si Revelion. Sa nu incetam sa credem in minuni, s-ar putea ca odata si odata sa vina mult asteptata Iarna dragostei noastre", povesteste regizorul Emil Gaju.